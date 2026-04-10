【シェラトン都ホテル大阪】いちごの滝が流れる母の日限定ケーキ新登場「あふれるいちごはお母さんへのあふれる感謝」
シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、カフェ＆グルメショップ カフェベルにて、可憐なパステルピンクが目を引く母の日スイーツを、期間限定で販売します。
今年はいちごなどのベリーとハート型のチョコレートがケーキの上から滝のように流れる、フォトジェニックなケーキが新登場。華やかなスイーツで、お母さまと優雅なティータイムをお過ごしください。
母の日ケーキ
いちごやブルーベリーが滝のように流れるインパクト抜群の華やかなケーキ。しっとり焼き上げたスポンジケーキでいちごと生クリームをサンドし、いちご風味のピンク色の生クリームでデコレーションしました。
【販売期間】2026年5月1日（金）～5月10日（日） ※2日前までにご予約ください。
【販売時間】12:00～18:00
【料金】5,500円
【サイズ】直径10cm
レモンとバラのマドレーヌ
レモン味のマドレーヌにバラフレーバーのチョコレートをコーティングした、さわやかな味わいの焼菓子です。
【販売期間】2026年5月1日（金）～5月31日（日）
【料金】1個300円
※写真は全てイメージです。
※表示料金には、消費税が含まれています。
※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
■ご予約・お問い合わせ先
シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル
営業時間 8:00～19:00（4月20日から営業時間を変更 / 9:00～18:00）
TEL 06-6773-5582
Web予約 :
https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-cafebell-pickup/reserve
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シェラトン都ホテル大阪
1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室574室、レストラン＆バー6店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。
【ホテル概要】
名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）
住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55
電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）
社名：株式会社近鉄・都ホテルズ
開業：1985年（昭和60年）10月3日
建物：地上21階 地下2階
客室：574室
交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分
シェラトン都ホテル大阪
公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/
Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka
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