『ジョブカン労務HR』、複雑な育休手続きの迅速な対応を支援する「育児休業機能」を提供開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド型労務管理システム『ジョブカン労務HR』は、従業員の育児休業取得に伴う雇用保険・社会保険の各種申請をシステム上で完結できる「育児休業機能」の提供を2026年4月9日(木)より開始しました。

本機能により、従業員の申し出から、ハローワークおよび年金事務所への申請、給付金の受給手続きまでの一連のフローをシームレスかつ正確に処理し、複雑化する法制度への迅速な対応を実現します。

『ジョブカン労務HR』公式サイト:https://lms.jobcan.ne.jp/

『ジョブカン労務HR』個別説明会予約ページ:https://jobcan.stores.jp/reserve/jobcan/121872

育児・介護休業法について:https://lms.jobcan.ne.jp/knowledge/29197/

■開発の背景

近年、育児・介護休業法の改正により、男性の育児休業取得の促進や「産後パパ育休(出生時育児休業)」、「出生後休業支援給付金」の創設など、育休制度は複雑化が進んでおり、労務担当者が膨大な書類作成と煩雑な期日管理に追われている状況も少なくありません。

さらに、多くの現場では依然として表計算ソフト等を使用した手作業による管理が行われており、申請漏れや手続きミスが従業員の給付金受給に影響を及ぼすリスクが課題となっています。

こうした背景を受け、『ジョブカン労務HR』は最新法令に対応し、複雑な育休手続きとステータスを正確に管理できる「育児休業機能」の提供を開始しました。本機能により、担当者の心理的・物理的な業務負担を削減し、企業と従業員が共に安心できる育休取得環境をサポートします。

■「育児休業機能」でできること

1. 最新法令・複雑な帳票類に完全対応

「出生後休業支援給付金」をはじめ、分割取得が可能な「産後パパ育休」など、複雑な帳票類に対応しています。育休のフェーズ(開始・2回目移行・延長・終了など)を選択するだけで、必要な帳票を自動判定・作成できます。

フォーマットは最新法令に対応する形で自動アップデートされるため、法改正後の情報収集や手書きでの個別対応といった工数を削減でき、常に正しい帳票での申請が可能です。

2. 雇用保険と社会保険の手続きのワンストップ化

管轄が異なる雇用保険(給付金)と社会保険(保険料免除)の手続きを一元管理できます。複数システムを使い分けるなどの二重管理の手間やリスクをなくし、スムーズな手続きを実現します。

また、作成した各種申請書はシステム上から直接ハローワークや年金事務所への電子申請が可能です。これにより、育休手続きにかかる時間や工数の大幅な削減を実現します。

※本機能を含む全機能を、30日間無料トライアル(https://id.jobcan.jp/registration?app_key=lms)いただけます(一部の機能は使用回数に上限がございます)。

※画像はすべて開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

■『ジョブカン労務HR』個別説明会について

本機能をはじめとした、『ジョブカン労務HR』の機能や使い方を、具体的なユースケースを交えながら解説します。

＜説明会概要＞

■『ジョブカン労務HR』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1861_1_a8b07bded858e8f81b0606b4df073e43.jpg?v=202604101151 ]

『ジョブカン労務HR』は、従業員情報を集約・一元管理するクラウド型の労務管理システムです。入社時の従業員情報も、従業員がPCやスマートフォンから情報を入力できるためペーパーレスに行うことができます。また、入社や退社の際に必要な社会保険や雇用保険の書類作成を自動化する機能や、「マイナンバー管理」「年末調整」「ストレスチェック」といった機能も搭載しています。「人材管理機能」では、労務担当者だけなく、全社的に従業員情報を活用できる状況を作り、企業の成長を支援します。

公式サイト:https://lms.jobcan.ne.jp/

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は30万社を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2025※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「給与計算システム」部門など計11部門で第1位に選ばれています。

公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

※2025年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2025年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/