東京ミッドタウンが主催するデザインとアートのコンペティション「TOKYO MIDTOWN AWARD 2026」本日より作品案の応募受付を開始

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン（港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社）は、「TOKYO MIDTOWN AWARD 2026（東京ミッドタウンアワード）」の作品案応募受付を本日より開始しました。今年で19年目を迎える「TOKYO MIDTOWN AWARD」は、東京ミッドタウンが“「JAPAN VALUE（新しい日本の価値・感性・才能）」を創造・結集し、世界に発信し続ける街”をコンセプトに、才能あるデザイナーやアーティストとの出会い、支援、コラボレーションを目指してデザインとアートの2部門で開催するコンペティションです。審査員からのメッセージも公開していますのでぜひご覧ください。



当社は本アワードの開催を通じ、受賞を起点として、次世代を担うクリエイターの未来を支援しています。新たな才能や挑戦に出会えることを楽しみに、多くの皆さまからのご応募をお待ちしています。

▲「TOKYO MIDTOWN AWARD 2025の様子」

＜アートコンペ＞

テーマ ： 応募者が自由に設定

東京ミッドタウンという場所を活かしたサイトスペシフィックな作品案を募集します。テーマを自由に設定し、都市のまん中から世の中に、そして世界に向けて発信したいメッセージをアートで自由に表現してください。

募集期間 4月10日（金）～5月11日（月）

グランプリ 賞金100万円+トロフィー

副賞 University of Hawai‘iのアートプログラムに招聘



＜デザインコンペ＞

テーマ ： Care

誰もが不安を抱える時代に、デザインのちからでできること。

隣のひとや知らない誰か――他者を思いやるために必要なのは、豊かな想像力です。

不確実で不安定な世界がほんの少しやわらぐような、Careのアイデアを募集します。

募集期間 4月10日（金）～6月30日（火）

グランプリ 賞金100万円+トロフィー

副賞 「ミラノサローネ国際家具見本市」開催中にイタリア・ミラノへご招待



その他、各コンペに関する応募資格・方法等の詳細についてはオフィシャルサイトをご参照ください。



～審査員からのメッセージや昨年の結果をまとめたカタログも公開中～

▼TOKYO MIDTOWN AWARD オフィシャルサイト

https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/

▼TOKYO MIDTOWN AWARD 2025カタログ

https://www.tokyo-midtown.com/jp/resources/pdf/award/about/pdf/mta_2025.pdf

「TOKYO MIDTOWN AWARD 2026」審査員からのメッセージ

＜アートコンペ＞

金澤 韻 現代美術キュレーター

TOKYO MIDTOWN AWARDは、登竜門として若手アーティストにチャンスを提供する場です。特に、一次審査を通過した方々へは作品について直接アドバイスを行ったり、ファイナリストには次のステップとなる様々なステージを提供したりする点が、このアワードの大きな特徴です。審査は専門の異なる5人の審査員が真剣に作家と作品に向き合い、お互いに議論を尽くす形で行われます。フラットかつ親切なアワードです。ぜひチャレンジしてください。

丹原健翔 作家／キュレーター

今年度より、新しく審査員として加わらせていただくことになりました。本アワードの大きな魅力は、単なる作品評価だけではなく、作品の背後にある作家の切実な想いや、その思考のプロセスに深く触れられる点にあると考えています。

私自身、作品そのものの完成度はもちろんのこと、その表現がどのようなコンセプトに支えられ、今後どのように作家活動として展開されていくのか、という未来像を非常に大事に思っています。

皆さまが描くその先の展開と、そこから広がる可能性を共に考えることができるのを楽しみにしています。

山出淳也 アートプロデューサー

まだ名前のついていない世界が見たい。

既存のアートを超える提案と出会えることを、楽しみにしています。

(C)Fujii Yui

山田紗子 建築家

今年からTOKYO MIDTOWN AWARDのアートコンペ審査に参加することになりました。美術館や展覧会の中での展示と違い、東京ミッドタウンという東京のど真ん中でのアート設置は、社会に晒され、また社会と関わらざるを得ない、とても刺激的な場だと思います。設えられた空間に揺らぎをもたらすような、野心的な作品を期待しています。

(C)Takahiro Tsushima

脇田 玲 アーティスト／慶應義塾大学教授

今年で審査を担当させていただくのは三年目となります。これまで多くの提出資料を拝見するなかで、書類審査では、コンセプトや問題提起のユニークさだけでなく、作品を完成度高く作り切る力も読み取れると感じてきました。だからこそ、丹念に書類を作り上げていただくことが重要だと考えています。アートコンペではありますが、この段階では、構想を他者に伝わるかたちへ整理・構成する、デザインにも通じる視点も求められるのかもしれません。二次審査はアイデアをより豊かに育てるための創造的なダイアログの場であってほしいと考えています。皆さまの意欲的な作品に出会えることを楽しみにしております。

＜デザインコンペ＞

倉本 仁 プロダクトデザイナー

「care」は、やさしさや配慮にとどまらず、関係を編み直し、未来を見透す力だと思います。

誰かの困り事に想像力を伸ばすこと、見過ごされがちな存在に光を当てること、時間をかけて丁寧に向き合うこと。

小さな気づきから社会を更新する、あなたならではの視点、そして力強く実践的なアイデアに出会えることを楽しみにしています。

菅野 薫 クリエーティブディレクター／クリエーティブテクノロジスト／（つづく）

分断の時代です。誰もが多かれ少なかれそう感じていると思います。

他者に対する想像力や理解しようとする気持ち、コミュニケーションの力がより一層求められています。デザインは、時代の持つ課題解決に貢献し、社会をより一層良いものにするために存在します。この機会をただのコンペだと思わず、皆様のクリエイティビティをもってこの世界により良い空気をもたらすつもりで、新しいデザインを着想してみてください。

審査で皆様にお会い出来るのを楽しみにしております。

Photo: SINYA KEITA (ROLLUPstudio.) (C)︎SOMA DESIGN

廣川玉枝 クリエイティブディレクター／デザイナー

分断を感じやすい今の時代だからこそ、デザインには「誰かを思いやる想像力」がこれまで以上に求められていると感じています。Careとは、自分自身にとどまらず、大切な人や隣人、そして世界に生きる人々へと視点を広げる行為です。ミクロからマクロまで多様な立場に寄り添い、世界にある境界線を溶かすような、心に温かく響く提案を期待しています。

山田 遊 バイヤー

普段、何気なく日常を過ごす中で、今改めて仕事や暮らし全般における行動を眺めてみると、私たちの生活は驚くほど「ケア」する行為の連続によって成り立っていると感じています。この社会を維持していく上で、自分自身や他者の人間に対してはもちろん、動物や植物、自然環境、住まいや地域、モノとコト。そんなすべてに対して気を配る「ケア」にまつわるデザインは、今後、この世界でとても重要で大切なものとなることでしょう。

TOKYO MIDTOWN AWARDの受賞者支援とコラボレーション

東京ミッドタウンは、受賞者・ファイナリストの成長を継続的に支援するとともに、コラボレーションの機会を創出していくことに努めています。東京ミッドタウンでの新作発表やイベントでの起用などの協業機会創出とあわせて、昨年からパートナー制度を新設し、様々な企業や団体とのコラボレーションにもチャレンジしていきます。



＜これまでの受賞者支援一例＞

■アートウォールプロジェクトへのアーティスト紹介

▲NIHONBASHI RIVER WALK MUSEUM ナカミツキ氏（TOKYO MIDTOWN AWARD 2023 アートコンペ優秀賞）

三井不動産が手掛ける建設中・工事中のビルの仮囲いをキャンバスとして、作品を発表できる機会を提供しています。

■新作発表の機会の提供

▲六本木アートナイト2025 小林万里子氏(Tokyo Midtown Award 2014 アートコンペ優秀賞)

アートイベント等において、アーティストとして新作を発表できる機会を提供しています。

■実現化サポート

▲富士山グラス 鈴木啓太氏(Tokyo Midtown Award 2008 デザインコンペ審査員特別賞)

デザインコンペの受賞・入選作品の商品化やイベント化に向けてのサポートを提供しています。これまでに作品19点を商品化、1点をイベント化しています。

■パートナー賞

▲展示の様子

その年の受賞者・ファイナリストの中から、パートナー企業・機関が選出した方へ副賞として「パートナー賞」が授与されます。

TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 アートコンペのパートナー、三井デザインテック株式会社から選出された山崎結以氏へは、新作発表の機会が提供され、2026年3月2日（月）～5月29日（金）までの約3か月間、新作を含む計4点の展覧会「山崎結以展」が三井デザインテック株式会社本社にて開催されています。

その他受賞後支援については以下リンクを参照ください。

https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/support/



▼TOKYO MIDTOWN AWARD 2026 開催リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000027065.html