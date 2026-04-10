【ショコラティエ パレドオール】母の日の贈り物におすすめ。ローズが香るクッキー入り限定BOXが登場！

株式会社オヴァールリエゾン

株式会社オヴァールリエゾン（本社：大阪府吹田市、代表取締役 三枝俊介）が展開するショコラ専門店「ショコラティエ パレドオール」では、2026年4月17日(金)より、ローズが香るハート型のクッキーを加えたオリジナルクッキー缶「フール セック パレドオール ロゼ」の販売を開始いたします。

【フール セック パレドオール ロゼ】

「美」や「愛情」を花言葉に持つ、バラの花。

その香りを閉じこめたハート型のクッキーを、華やかなローズが香るピンクのアイシングでデコレーションしました。自家製カカオパウダーやカカオニブを使用して様々な食感と味わいに仕上げたクッキーに「ハート」を添えたクッキー缶は、日頃の感謝を伝えるギフトに最適です。カカオ豆からチョコレートまでを手掛けるショコラティエが、ひとつひとつ丁寧に手作りしているため、ご用意できる数に限りがあります。確実にお求めいただくためにも、事前のご予約をおすすめします。母の日のギフトや、大切な方への贈り物に是非ご利用ください。

商品名：フール セック パレドオール ロゼ

内容量：160g入

税込価格：4,050円（本体価格：3,750円）

販売期間：2026年4月17日(金)より販売開始

＊数量限定品の為、なくなり次第終了いたします。

販売場所：ショコラティエ パレドオール東京店・銀座店・大阪店

アルチザン パレドオール清里店

ショコラティエ パレドオール ブラン青山店

オンラインショップ

【オリジナルグッズ（トートバッグ２種＆マグカップ）】

新生活のはじまりや母の日に向けた贈り物として、猫ショコラティエデザインのオリジナルグッズもおすすめです。

日々の暮らしの中でほっとするひとときをお届けするマグカップやトートバッグを、愛らしい猫ショコラティエのデザインでご用意しています。

小サイズのトートバックは、限定クッキー缶の「フール セック パレドオール ロゼ」が、すっぽりと入るサイズ。ダージリンティーやドリップコーヒーとセットにすると、より一層喜ばれるギフトになります。

新たな門出を迎える季節や、感謝の気持ちを伝える特別な機会に、さりげなく想いを届ける一品としてぜひご利用ください。

商品名： マグカップ 税込価格：3,300円（本体価格：3,000円）

トートバッグ（小） 税込価格：3,080円（本体価格：2,800円）

トートバッグ（大） 税込価格：2,200円（本体価格：2,000円）

販売期間：2026年2月22日(日)より継続販売

販売場所：ショコラティエ パレドオール東京店・銀座店・大阪店

アルチザン パレドオール清里店

ショコラティエ パレドオール ブラン青山店

オンラインショップ

《マグカップ》

コーヒーやココアを飲むのにおすすめ。

日常使いに丁度良いサイズ。

《トートバッグ（小）》

マチ幅があり、

お弁当箱と飲み物を入れて持ち運ぶのに便利なサイズ。

《トートバッグ（大）》



A4サイズのファイルが余裕で入るサイズ。

学校や職場、お買い物など様々なシーンで活躍！

【ご自宅で楽しむドリンクシリーズ】

【パレドオールオリジナルブレンドコーヒー（ドリップバッグ）】

ショコラティエ パレドオールの東京と大阪のサロンで提供しているコーヒーは、チョコレートに合うように作ったブレンドコーヒーです。職人の手仕事で技術を守り続ける萩原珈琲のコーヒーは、炭火焙煎の深い味わいでチョコレートの風味と好相性。ご自宅で楽しむのはもちろん、ちょっとしたプレゼントにもできるよう、５個入箱と単品販売でご用意しています。是非ショコラやクッキーと合わせてお楽しみください。

商品名： パレドオールオリジナルブレンドコーヒー

税込価格：1,458円 （本体価格：1,350円）

内容量：10g×5p/c

《単品販売》税込価格：292円（本体価格：270円）

※直営店にて販売中

【Bean to cocoa BOX（ビーントゥココア ボックス）】

ショコラティエ パレドオール ブランでは、「ファインカカオ」と言われる質の高いカカオ豆を使用し、カカオバターを搾油して自家製ホワイトチョコレートを製造しています。

その工程で分離されるカカオ固形分（カカオケーキ）を粉砕した自家製カカオパウダーは、カカオ豆の産地やロースト度合によって、酸味やビター感などに違いがあります。

その個性を活かしてバランス良くブレンドし、砂糖を加えて調整したBean to cocoa powder（ビーントゥココアパウダー）を作りました。牛乳やお湯と合わせるだけで、ご自宅で手軽に専門店の味わいを楽しめます。カカオ豆から手掛けるホワイトチョコレート専門店だからこそ表現できるカカオの奥行きをご堪能ください。

商品名： Bean to cocoa BOX

税込価格：1,600円 （本体価格：1,482円）

内容量：30g×3p/c

※直営店にて販売中

【ダージリンティー 】

ショコラティエ パレドオールのサロンで提供している「ダージリン」は、

世界三大銘茶の産地として知られるインド・ダージリン地方から直接取り寄せています。

シェフが訪れたインドの地、ヒマラヤ山麓の冷涼な気候で育まれた茶葉に出合い、その文化に触れ、薫り高い「ダージリン」をショコラティエ パレドオールのショコラに合わせたいという想いから実現しました。シェフがこだわって選んだ味わいに、ショコラやクッキーを合わせて、心休まるひとときをお楽しみください。

商品名： ダージリンティー ファーストフラッシュ

税込価格：1,782円 （本体価格：1,650円）

内容量：30g

※直営店にて販売中

【ブランド紹介：ショコラティエ パレドオール】

2004年、シェフ三枝俊介が創設した日本のショコラティエ。「カカオの本質を深く追求する」理念のもと、カカオ豆の選別・焙煎からチョコレートづくりまでを一貫して手がける“Bean to Bar”の先駆けです。ビター、ミルク、ホワイトチョコレートを自社製造し、香りと余韻を引き出す独自の“チョコレートライブラリー”を構築。現在は東京・大阪・山梨で5店舗を展開し、五感で楽しむショコラの世界を提案しています。

【会社概要】

社名：株式会社オヴァールリエゾン

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1-28-3

代表取締役：三枝俊介

URL：https://www.palet-dor.com

ONLINESHOP：https://palet-dor.ocnk.net

Instagram：https://www.instagram.com/palet_dor/

【店舗情報 詳細】

■ショコラティエ パレドオール

東京店 〒100-6501東京都千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング 1F

/ TEL 03-5293-8877

銀座店 〒104-0061 東京都中央区銀座5-7-10 EXITMELSA 1F

/ TEL 03-5962-8787

大阪店 〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 4F

/ TEL 06-6341-8081

＊パレスタ（自動販売機）は、ハービスPLAZA ENT B1に設置しています。

■アルチザン パレドオール（清里店）

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里朝日ヶ丘3545-931 / TEL 0551-48-5381

■ショコラティエ パレドオール ブラン（青山店）

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 青山ツイン東館B1F / TEL 03-3470-0613

＊パレスタ（自動販売機）は店舗前に設置しています。