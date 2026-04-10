本田圭佑、FCジュロン加入決定。2026/27シーズンより選手契約締結。

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

FCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール／所在地：シンガポール、チェアマン：是永大輔）は、このたび、プロサッカー選手・本田圭佑選手と2026/27シーズンにおける選手契約を締結することで合意いたしました。

本田選手は、2026年下半期に開幕するシンガポール・プレミアリーグならびに国際大会に向けて、今後チームに合流する予定です。

1. 加入の背景と目的

本契約は、単なる一選手との契約にとどまるものではなく、クラブの新たな価値をともに創出し、シンガポールサッカー界全体のさらなる発展に寄与することを目的としています。

2. 本田圭佑 選手コメント

- クラブのビジョン： アルビレックス新潟シンガポールは、これまでシンガポール国内で築いてきた実績を基盤に、今後はアジアの舞台も見据えたクラブづくりを進めていきます。FCジュロンとクラブ名を変更する2026/27シーズンにおいて、世界を舞台に豊富な経験を重ね、常に高い志を持って挑戦を続けてきた本田選手の加入は、チームに大きな刺激と新たな価値をもたらすものと考えています。- 本田選手の挑戦： これまで世界各国でプレーしてきた本田選手にとって、本プロジェクトは新たな挑戦です。ピッチ上での選手としての貢献はもちろんのこと、その経験や姿勢を通じて、クラブが今後さらに成長していくための礎をともに築いていくことを期待しています。

この度、FCジュロンでプレーすることになりました。個人としては今年40歳となり、複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで1番成し遂げたいことはリーグで優勝することです。

強敵が2クラブほどいるのでかなり難しい挑戦にはなりますが、必ず成し遂げたいと思います。

3. クラブ代表者（是永大輔 チェアマン）コメント

FCジュロンとして新たな一歩を踏み出す2026/27シーズン。

覚悟を持って、目指すスタイルをさらに突き詰める。

ハードワークとチームワーク。試合の主導権を握るということ。

もちろん、時代によってフットボールの枝葉は変わる。

だからこそ、このクラブの揺るがぬ土台を築き上げたい。

ワールドカップ3大会連続で得点とアシストを記録。

そして、数々のトップクラブでのプレー。

世界有数の経験値を持った本田圭佑がやってくる。

偉大な城を築くには、盤石な礎が必要だ。

その礎に、世界基準の経験と思想、そして情熱を注ぎ込む。

100年続くクラブのレガシーを、本田圭佑とともに創り上げるのだ。

すべては勝利のために。

そして遥か遠くの未来のために。

さあ、プロジェクトが始まります。

4. 本田圭佑 選手プロフィール

生年月日： 1986年6月13日

5. 今後のスケジュール（予定）

6. FCジュロンについて

- 経歴 ： 名古屋グランパス、VVVフェンロ（オランダ）、CSKAモスクワ（ロシア）、ACミラン（イタリア）、パチューカ（メキシコ）、メルボルン・ビクトリー（オーストラリア）ほか。- 代表歴 ： 日本代表としてFIFAワールドカップ3大会連続出場（2010年、2014年、2018年）。3大会連続でゴールとアシストを記録した世界でも数少ないプレーヤーの一人。- 合流時期： 2026年8月- 記者会見： 2026年8月にシンガポール国内およびオンラインにて実施。詳細は決定次第、改めてご案内いたします。

2004年よりアルビレックス新潟シンガポールとしてシンガポール・プレミアリーグに参戦。徹底した育成システムと戦略的なクラブ運営により、数多くのタイトルを獲得。ピッチ外でもシンガポールと日本の懸け橋となる活動を展開中。2026/27シーズンよりFCジュロンにクラブ名を変更することが決定している。

【本件に関するお問い合わせ先】 アルビレックス新潟シンガポール広報担当 小野

Email: [admin@albirex.com.sg] TEL: [+6563340511] 公式ウェブサイト: [https://www.albirex.com.sg]