「誰もが一票を届けられる社会へ」障害者の投票体験を通じた“有権者フレンドリーな投票環境”の実証実験を北九州市で実施【島根県立大学・村岡詩織講師】

公立大学法人島根県立大学

JST-RISTEX「SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム（シナリオ創出フェーズ）」の研究開発の一環として、2024年10月より、すべての有権者にやさしい投票環境の実現を目指す研究調査を行っております。

この度、北九州市選挙管理委員会と連携し、４月14日（火）に、障害のある有権者を対象とした「有権者フレンドリー投票」可能性試験を公開実施いたします。本試験は、これまでの体験投票調査により明らかとなった投票障壁を踏まえ、事前的改善措置および合理的配慮を組み合わせた環境下での投票を実施し、その有用性と実装可能性を検証するものです。当日は、実際の投票用具を用いて投票所を再現し、投票前の情報取得から投票完了までの一連のプロセスを観察・調査を行うと共に、実装に向けての障壁を探るべく選管職員との「有権者にやさしい投票づくり研修」のアイデアワークショップも予定します。本プロジェクトでは、障害のある有権者の投票負荷の軽減のみならず、自治体の投票事務負担との両立可能性を検証し、全国展開に向けたシナリオ構築を目指しております。

本取り組みにご注目いただき、ご高配を賜れますと幸いです。

日 時：2026年４月14日（火）10:00～12:30／14：00～16：30

会 場：西日本工業大学地域連携センター7F（福岡県北九州市小倉北区室町１-２-１１）

※生き方のデザイン研究所の隣の部屋

参加者：一般社団法人生き方のデザイン研究所 ８名

協 力：北九州市選挙管理委員会、一般社団法人生き方のデザイン研究所、東京都狛江市、

京都産業大学、公益財団法人共用品推進機構、島根県立大学

内 容：

・架空の自治体「ゆめ市」市長選挙を想定

・選挙公報および投票所入場券を事前配布

・投票日当日の設定で投票体験を実施

・区域で使用されている実際の記載台・投票用紙等を用いた投票所再現

・投票前後のヒアリング調査の実施

・「有権者にやさしい投票づくり研修」のアイデアワークショップ（周辺自治体選管職員参加）

※取材をご希望の場合は、事前にご連絡ください。