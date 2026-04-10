「Climbers X LIVE 2026」6月9日・10日に東京ビッグサイトで開催

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、株式会社テレビ東京および株式会社幻冬舎の雑誌「GOETHE（ゲーテ）」と共同で、ビジネスイベント「Climbers X LIVE 2026（クライマーズエックスライブ）」（以下、Climbers）を2026年6月9日（火）・6月10日（水）の2日間、東京ビッグサイトで開催します。

「Climbers X LIVE 2026」は、「乗り越える」をテーマに、コシノ ジュンコ氏や岡崎 慎司氏など各界のトップランナーが登壇するビジネスイベントです。さまざまな壁を乗り越えてきた講師陣が、自らの経験や挑戦を語る特別講義を通じて、ビジネスパーソンに新たな視点と一歩踏み出す勇気を届けます。また今回は、人材開発や人手不足解消など「人財」にフォーカスした新イベント「BEYOND FORUM 2026」を同時開催します。個人の変革を後押しするClimbersと、組織の課題解決を支援するBEYOND FORUMを同時開催することで、来場者により多面的な学びと出会いの機会を提供します。

■「Climbers X LIVE 2026」について

Climbersは、「乗り越える」をテーマに各界のトップランナーが自身の挑戦や壁を越えてきた経験を語るビジネスイベントです。不確実性が高まる時代において、ビジネスパーソンが前に進むためのヒントや勇気を届ける場として開催してきました。これまで累計25万人以上が参加しており、多くの来場者に新たな視点と行動のきっかけを提供してきました。

今回の「Climbers X LIVE 2026」には、ファッションデザイナーのコシノ ジュンコ氏、元サッカー日本代表でFC Basara Mainz監督の岡崎 慎司氏、俳優の橋本 環奈氏など、多彩なゲストが登壇予定です。各登壇者が、それぞれの現場で壁を乗り越えてきた経験を語り、不確実な時代を進むビジネスパーソンに新たな視点と勇気を届けます。

なお、「Climbers X LIVE 2026」開催後、2026年7月22日（水）～7月28日（火）の期間には、LIVE映像をオンラインで配信する「Climbers X Week 2026」を開催予定です。詳細は順次発表します。

イベント特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/climbers/2026/(https://eight-event.8card.net/lp/climbers/2026/?code=cl_general_pr_1&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=cl&utm_content=pr_1)

■「BEYOND FORUM 2026」について

「BEYOND FORUM 2026」は「『人材』の可能性を武器にする」をコンセプトに、人材・組織開発、人材不足解消、大人の教養をテーマとした展示会・セミナー・ワークショップで構成される新イベントです。3エリアで構成する展示ブースとセミナー・交流会セッションによるクロスコミュニケーションを通じて、来場者の組織改革を後押しします。

【展示ブース】

・第1回 AI時代の人材開発・タレントマネジメント 展

・第1回 事業成長のための人材不足解消 展

・第1回 スキルとマネーの教養 展

【セミナー・交流会セッション】

・セミナーシリーズ「CHRO AGENDA」

・セミナーシリーズ「HR Solution Academy」

・テーマ別HR交流会

ほか多数

イベント特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/(https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/?code=byd_general_1&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=byd&utm_content=1)

なお、「Climbers X LIVE 2026」、「BEYOND FORUM 2026」ともに、今後も登壇者や企画内容を順次発表していく予定です。

■「Climbers X LIVE 2026」開催概要

日程：2026年6月9日（火）13:00～21:00、6月10日（水）13:00～19:15予定

会場：東京ビッグサイト 南展示ホール

主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」、株式会社テレビ東京、GOETHE（株式会社幻冬舎）

形式：リアル開催（2026年7月22日～28日にオンライン配信イベントを開催）

参加費：無料 ※事前登録が必要です。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。

イベント特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/climbers/2026/(https://eight-event.8card.net/lp/climbers/2026/?code=cl_general_pr_1&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=cl&utm_content=pr_1)

■「BEYOND FORUM 2026」開催概要

日程：2026年6月9日（火）10:00~17:00、6月10日（水）10:00~17:00 予定

会場：東京ビッグサイト 南展示ホール

主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」

形式：リアル開催

企画内容：展示ブース、セミナー、ワークショップ

構成展示会：

・第1回 AI時代の人材開発・タレントマネジメント展

・第1回 事業成長のための人材不足解消展

・第1回 スキルとマネーの教養展

参加費：無料 ※事前登録が必要です。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。

イベント特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/(https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/?code=byd_general_1&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=byd&utm_content=1)

なお、「Climbers X LIVE 2026」および「BEYOND FORUM 2026」は、いずれも事前登録が必要です。一度の来場登録で両方に入場可能です。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。

（以上）

■名刺アプリ「Eight」

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/