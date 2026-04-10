東京都庭園美術館　春の展覧会「建物公開2026　アニマルズ in 朝香宮邸」にあわせて、４種のミュージアムグッズを新発売します

株式会社オークコーポレーション

東京都庭園美術館（所在地：東京都港区）では、2026年4月11日（土）～6月14日（日）にかけて「建物公開2026 アニマルズ in 朝香宮邸」を開催します。

これに際して、株式会社オークコーポレーション（本社：東京都渋谷区、代表：新牧章代）が運営する東京都庭園美術館ミュージアムショップでは、館内の建築意匠や展示品をモチーフにした一筆箋、ポーチ、アートマグネット、珈琲の４種を新たに発売します。

また、すでに店頭にて好評発売中の「アートマグネット３種」「オリジナルkahogoせっけん３種」とあわせて、4月11日（土）よりオンラインショップでも販売を開始します。

装飾の妙を思い出として持ち帰るミュージアムグッズ

東京都庭園美術館本館は、1933年に朝香宮家の自邸として建てられました。主要な部屋の内装にはアンリ・ラパンやルネ・ラリックら、フランスのアール・デコにおける著名な美術家が起用されており、宮廷建築を担っていた宮内省内匠寮が手がけた邸宅の中でも特色のある建築として、国の重要文化財に指定されています。

今回の「建物公開2026 アニマルズ in 朝香宮邸」開催に際し、旧朝香宮邸に残る様々な装飾や観覧の記憶を形としてお持ち帰りいただけるよう、４種のミュージアムグッズを発売します。

■一筆箋（桃色／青磁色） 各800円（税込）一筆箋 左：桃色、右：青磁色

旧朝香宮邸は敷地内の建造物の複数が重要文化財に登録されています。その中でも訪れた人が最初に目にする重要文化財建造物である正門の意匠を表紙に使用した一筆箋です。つい意識せずに通り過ぎてしまいがちな正門ですが、門扉にはオリジナルの意匠を使用しており、繊細な細工で表現されています。グッズを通して、普段注視しない部分にも目を向けてほしいと思い、表紙に採用しました。表紙は正門意匠の形にレーザーカット加工を施し、光に透かすと影が落ち、その美しい文様が浮き上がるよう工夫しています。

一筆箋の中紙の文様は２種。大客室マントルピース装飾とニ階広間の照明の装飾を使用しました。こちらもあまりメインで紹介される機会が少ない部分ですが、館内のこだわった装飾を知るきっかけになればと考えました。また、紙質は東京都庭園美術館のイメージに合うよう、白く厚みのある紙を採用しています。

サイズ：18cm×8cm 素材：紙

大客室マントルピース装飾ニ階広間の照明の装飾■ジャガード織ポーチ（殿下居間 壁紙） 2,200円（税込）＊4月24日発売予定

旧朝香宮邸二階にある殿下居間は、アンリ・ラパンが内装設計を担当した、カマボコ型の天井や柱が組み合わされた印象的な空間です。部屋の壁布は、噴水を思わせる放物線がデザインされた個性的な柄で、竣工当時の写真や建物内に残された裂地を基に図柄や色を復原したものです。

その壁布のデザインを緻密なジャガード織で表現したポーチです。邸内意匠を、日常的に持ち歩けるアイテムにしました。

サイズ：約幅21cm×高さ14cm×まち4cm

素材：ポリエステル・コットン・レーヨン・ナイロン

加工：ジャガード織、プリントネームタグ

■アートマグネット「ペンギン」 880円（税込）

美濃焼タイルに独自開発したプリント技術を施し、本物に近いリアルな凹凸をつけた立体感のあるアートマグネットは、見て、触って、観覧の記憶を思い起こすことができる人気のミュージアムグッズです。

既存で販売されているアートマグネット3柄（姫宮寝室前の照明、大食堂の壁画、正面玄関の床）に加えて、今回の「建物公開2026 アニマルズ in 朝香宮邸」にあわせ、東京都庭園美術館所蔵のロイヤルコペンハーゲンの陶磁器『ペンギン』が仲間入りしました。

比較的よく展示されている収蔵品なので、何度か美術館にご来館いただいている方はご覧になったことがあるのではないでしょうか。グッズ化が望まれていた愛らしい作品は、マグネットにしても目を引く可愛さです！

サイズ：横4.7cm×縦4.7cm×厚み0.8cm、重さ約38g

■オリジナル珈琲 ２種

東京都庭園美術館と白金台珈琲 Kuromimi Lapin 店主・伊藤喜章氏がコラボレーションした、ブレンドもパッケージも東京都庭園美術館オリジナル仕様のドリップバッグコーヒーです。

「アール・デコ ブレンド」 450円（税込）

アール・デコの旧朝香宮邸をイメージした「アール・デコ ブレンド」は、エクアドル産、イエメン産、コスタリカ産、エルサルバドル産の４種の豆を中煎りしており、コクと酸味のバランスが綺麗な余韻を残す、印象的な味わいです。以前より販売していましたが、今回はパッケージの色を変更して装い新たに再登場します。パッケージデザインは、第一階段の鉄製装飾です。

サイズ：11cm×12.5cm、内容量：10g

＜副館長・牟田行秀氏のコメント＞

アール・デコの旧朝香宮邸をイメージしたオリジナルコーヒーです。フランス装飾美術の伝統と、20世紀初頭の工業化社会を背景とした幾何学的な造形美の融合。旧宮廷の抑制が効いた現代的な外観と、装飾性豊かな邸内各室との対比を、白金台珈琲 Kuromimi Lapin 店主・伊藤喜章氏とのコラボレーションにより、希少な高級豆を複数ブレンドして表現しました。ぜひゆっくりと時間をかけて味わってみてください。

庭園ブレンド「ジャルダン・ヴェール」 420円（税込）

緑豊かな庭園をイメージした「ジャルダン・ヴェール」は、ペルー産、グアテマラ産、エチオピア産、コスタリカ産の４種の豆を中煎りし、滑らかですっきりとした透明感のある味わいに仕上げました。少し冷めるとふわりと甘みを感じる味わいに変わるようブレンドし、春から夏への季節の移ろいを表しています。パッケージデザインは、本館南面と朝香宮邸ゆかりの白孔雀、庭園に植えられている春夏の花々です。

サイズ：11cm×12.5cm、内容量：10g

＜副館長・牟田行秀氏コメント＞

アール・デコの旧朝香宮邸をイメージした「アール・デコブレンド」に続くオリジナルコーヒー第二弾。花や草木が芽吹き、虫やさまざまな動物が動き出す春から夏にかけての庭園の爽やかな様子を「ジャルダン・ヴェール（Jardin Vert）」（Jardin：庭、Vert：緑）と名付け、開発しました。白金台珈琲 Kuromimi Lapin 店主・伊藤喜章氏に依頼して、季節がうつろう庭園の様子をオリジナルブレンドで表現してもらいました。

■オリジナルkahogoせっけん ３種 各1,980円（税込） ＊好評発売中

自然乾燥と手磨きを90日間繰り返して作られた枠練り石鹸「kahogo soap（カホゴソープ）」の東京都庭園美術館限定デザイン箱です。丸い箱の形状を生かし、家丁・運転手室窓、ウインターガーデン金物装飾、姫宮居間照明まわりの邸内意匠をあしらいました。

せっけんという商品の特性と東京都庭園美術館の雰囲気を踏まえ、清潔感や落ち着きを感じられる柔らかい色合いを意識し、パステル調の淡いトーンで優しさと上品さを表現しています。

また、ミュージアムグッズとして日常の中でもさりげなく使っていただけるよう、主張しすぎない色味にすることで、贈り物としても選びやすいデザインを意識しました。

直径7cm、内容量80g

家丁・運転手室窓

通常公開はしていませんが、本館正面向かって一番右端にある部屋で、外から窓をみることができます。パッケージには室内から見た窓をデザインしています。

ウインターガーデン金物装飾

ウインターガーデンの床に設けられた金物で、北西と南西の角付近の２箇所に見られます。

姫宮居間照明まわり

姫宮の部屋は可憐な和らぎを感じさせる装飾が多く、天井の照明まわりもそのひとつです。

＜kahogo soap（カホゴソープ）＞

水回りで溶け崩れにくく、自然の恵みをたっぷり含んだ高濃度のオイルイン石鹸は、複数のハーブがブレンドされたナチュリーな香りが優しく広がります。低刺激でお肌に優しく、泡の潤い力でしっとりとした洗い上がりです。

東京都庭園美術館ミュージアムショップ

住所 ：〒108-0071 東京都港区白金台5-21-9

東京都庭園美術館新館内

電話 ：070-1534-4878

営業時間：10：00～18：00（美術館に準じます）

定休日 ：毎週月曜日・展示会準備期間

（美術館休館日に準じます）

オンラインショップはこちら(https://teien-art-museum-shop.com)

＊在庫状況は随時変動いたします。売切れの際はご容赦ください。

展覧会「建物公開2026 アニマルズ in 朝香宮邸」について

1933年に建てられた朝香宮邸は、1983年（昭和58）からは美術館として門戸を開いています。毎年数回、旧朝香宮邸の建築空間を生かした展覧会を開催し、年に一度の建物公開展では特に素材や技法、意匠など、建築そのものに注目しながら、様々なテーマを設けて建築の魅力を紹介しています。

今回の「建物公開2026 アニマルズ in 朝香宮邸」では、「アニマルズ」をテーマにして建物の魅力を探ります。朝香宮邸では、白孔雀や鶴、犬、ウサギなども実際に生活していたほか、その内装にはたびたび動物が登場します。本展では、様々な作品や資料を通して、こうした朝香宮邸の中の動物に注目します。

東京都庭園美術館

住所 ：〒108-0071 東京都港区白金台5-21-9

電話 ：050-5541-8600（ハローダイヤル）

開館時間：10：00～18：00（入館は閉館の30分前まで）

休館日 ：毎週月曜日（祝日・振替休日にあたる場合は翌平日）

年末年始、展示替期間中は庭園のみ入場可能

入館料 ：展覧会により異なる

URL ：https://www.teien-art-museum.ne.jp

展覧会「建物公開2026 アニマルズ in 朝香宮邸」

入館料：一般1,000円、大学生800円、高校生・65歳以上500円、中学生以下無料

URL. ：https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/20250607-0824_lookingatarchitecture/

オークコーポレーションについて（運営事業者）

全国の博物館、美術館、動物園、水族館等の展示施設で、ミュージアムショップ及びカフェ36店舗の企画・運営に携わっています。各展示施設のコンセプトに基づいたオリジナル商品の開発や卸売業、店舗運営コンサルティング業も手掛けています。

株式会社オークコーポレーション

本社所在地：〒151-0073 東京都渋谷区笹塚一丁目62-3 アルス笹塚１階

代表取締役：新牧 章代

設立 ：1987 年

資本金 ：2,000 万円

URL ：https://www.auc-cop.co.jp