アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下 アビームコンサルティング）は、Salesforce Japan Partner Award 2026における「Japan Partner of the Year - Healthcare & Life Science -」を受賞しました。本受賞は、昨年度におけるHealthcare & Life Science業界での協業実績において、Industry Cloud関連の案件創出やビジネス成長をはじめ、協業によるビジネス規模、案件数・案件金額、顧客満足度（CSAT）などの各指標を総合的に評価されたものです。

発表に対するコメント

アビームコンサルティング株式会社 代表取締役社長 山田 貴博のコメント

このたび、Salesforce Japan Partner Award 2026において『Japan Partner of the Year - Healthcare & Life Science -』を受賞できたことを大変光栄に思います。本受賞は、Healthcare & Life Science業界のお客様とともに取り組んできた変革支援と、セールスフォース・ジャパンとの強固なパートナーシップの成果であると受け止めています。今後も最先端のテクノロジーと業界知見を融合し、お客様の持続的な成長に貢献してまいります。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長 浦野 敦資氏のコメント

アビームコンサルティング株式会社のようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。

※ SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 9,000 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

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