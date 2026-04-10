Samsungオンラインショップにて「Samsung買取りサービス」を開始

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は、中古端末を売却できる新サービス「Samsung買取りサービス」をSamsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）にて開始したことをお知らせいたします。この「Samsung買取りサービス」は、お客様が新製品を購入しなくても、いつでもSamsung Galaxy製品を売却できるSamsungオンラインショップ公式プログラムです。

サムスンは今後も買取りサービスおよびリサイクルプログラムを通じて、Samsung Galaxy製品の市場価値の向上とともに、地球環境にやさしいサーキュラーエコノミー（循環型経済）に貢献することを目指していきます。

■Samsungオンラインショップ新サービス「Samsung買取りサービス」概要

お持ちのSamsung Galaxy製品※を買取り、Samsungオンラインショップで次回のお買い物に使えるSamsungクレジットとしてSamsungアカウントに付与するサービスです。

中古端末の売却を希望するお客様はSamsungオンラインショップの「下取り／買取りサービス」ページで参考価格をご確認の上、プログラムを申請し、回収キットで製品を発送することが必要です。回収された製品は状態によってAグレード・Bグレード・Cグレード・リサイクル(Recycle)の4つの等級で判定され、各グレードに見合った金額がSamsungクレジットとして付与されます。Samsungクレジットは、Samsungオンラインショップで次回のお買い物にご使用いただけます。

※対象製品はSamsung Galaxyのスマートフォン、タブレット、スマートウォッチの一部モデルが対象です。

※対象製品は変更される可能性があります。

※海外モデルは対象外です。

なお、中古製品の回収・査定はサムスンの提携パートナー企業であるLikewize Japan株式会社が運営いたします。

またSamsung Galaxyの製品を購入いただく際にご利用いただける「Samsung下取りサービス」もこの度一部改定しました。購入時のお支払い方法で下取り額の返金を行うことで、新しいSamsung Galaxy製品を簡単かつおトクにご購入いただけるようになりました。合わせて下記詳細ページをご確認ください。

詳細ページ：https://www.samsung.com/jp/trade-in/

■Samsungクレジットとは

Samsungクレジットは買取りサービスのご利用で獲得できるデジタルクレジット（e-Voucher）です。Samsungオンラインショップで販売中の全製品のご購入にご利用いただけます。1円から製品の購入にご利用いただくことが可能です。

※Samsungオンラインショップでお支払い金額に応じて付与されるSamsungリワードポイントとは異なります。

※Samsungオンラインショップ以外でのお買い物や譲渡・換金はできません。

※Samsungクレジットの利用期限は獲得日から5年間です。

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。