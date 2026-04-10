【昭和西川】の「オーダーメイド枕 まくらぼ」4月より関東地区にてCM放映開始！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）が提供する、一人ひとりの身体に合わせて仕立てる「オーダーメイド枕 まくらぼ」の新TVCMが、2026年4月6日より関東地区にて放映中です。

まくらぼCM：https://youtu.be/_gyQjERCGfE?si=tHGTSa-aqYhJ7F99



■オーダーメイド枕 まくらぼについて

「まくらと睡眠のスペシャリスト」がお客さま一人ひとりの身体を測定し、最適な高さや硬さに調整するオーダーメイド枕です。

睡眠のお悩みや寝具環境などをヒアリングし、ご納得いただけるベストな寝心地になるように2mm単位で調整し、選べる中材からお好みに合わせてまくらを作成します。

オーダーメイド枕 まくらぼの優れた特長

・分割されたポケットにより、横向き寝、仰向き寝での理想の高さに調整可

・ご自宅で水洗いが可能

・90日間の返品無料サービス

・枕の高さ無料メンテナンス

変化する睡眠環境に、寄り添い続ける

まくらは一度作って終わりではなく、体型や寝具の状況、そして経年劣化に合わせてアップデートし続けていく必要があります。お客様に常にベストな状態で眠っていただきたいという思いから、まくらぼでは高さのメンテナンスサービスを無料で提供しています。

今お使いのまくらが合わない気がする、首や肩がつらい、夜中に何度も起きてしまう…

そのようなお悩みのお持ちの方は、ぜひお近くの昭和西川直営店へお気軽にご相談ください！

オーダーメイド枕 まくらぼ URL：https://www.makulab.jp/

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/