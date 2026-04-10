ご好評につき５月・６月も継続決定！ラインアップにサラダ２種も新登場！おにぎり、ドーナツ、味噌汁と週替わりの税込９０円メニューで“あなたの街の食堂”かっぱ寿司が平日ワンコインランチをかなえます。

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年５月７日（木）～６月１０日（水）の平日限定で、「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」を週替わりで引き続き提供いたします。

かっぱ寿司では、「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」をご好評いただき、継続して実施しております。1月のスタートから多くのお客様にご利用いただいているこの「かっぱの挑戦 平日（得）メニュー」を、5月・6月も全国のかっぱ寿司全店にて継続することを決定いたしました。

GWが明け、初夏へと移ろうこの季節。外食をすこし控えようかな、と思うことも増える時期だからこそ、かっぱ寿司は“あなたの街の食堂”として、毎日でも気軽に立ち寄れる存在でありたいと考えています。物価高が続く中でも、おいしいものを無理なく楽しんでいただきたい。そんな思いを込めています。

5月・6月のラインアップには、大人気の「香ばし炙りおにぎり（たらこのせ／プレーン）」をはじめ、かっぱ寿司ならではのトッピングが楽しいサラダの「たらことマヨオニオン」と「チョレギ風のオニオン」が新登場します。サイドメニューの充実で、さらにバラエティ豊かな顔ぶれになり、魅力がパワーアップした、週ごとに変わるラインアップで“今週は何かな？”とつい足を運びたくなる、かっぱ寿司ならではの楽しさを引き続きお届けしてまいります。

ランチにも、仕事帰りの一息にも、ご家族でのご利用にも。かっぱ寿司は、これからも“おいしい・楽しい・通いやすい”を大切に、税込90円という“生活応援価格”で、かっぱ寿司がより身近な存在になれるよう、引き続き取り組んでまいります。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

【店内飲食限定「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」各82円（税込各90円）概要】

・実施期間：2026年５月７日(木)～６月１０日（水）の平日限定

・対象商品：

『たらこマヨ オニオンスライス』『チョレギ風 オニオンスライス』 『香ばし炙りおにぎり～たらこのせ～』『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』『玉ねぎと油揚げの味噌汁』『ちょこっとフライドポテト』『かっぱのシャリドーナツ きな粉(2個)』『京わらび餅』

・販売価格：各82円（税込各90円）

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。

※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。

●「平日(得)メニュー」に新登場！

値段も気になるけど、野菜不足も気になるという方に。

毎日通うからこそ、栄養バランスも気になるという方のために、サイドメニューのラインアップに選べるオニオンスライスを加えました。毎日通ってほしいから、“かっぱ寿司食堂”として、かっぱの挑戦は続きます。

NEW!

たらこマヨ オニオンスライス

チョレギ風 オニオンスライス

リリース内画像素材：https://x.gd/iPugJ