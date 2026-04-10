スペースシフト、Spatial Decisions Vietnamと 衛星データ解析AI事業化に向けたMOUを締結

株式会社スペースシフト

株式会社スペースシフト（本社：東京都千代田区、代表取締役 金本成生、以下 「スペースシフト」）は、ベトナムを中心に地理空間ソリューション事業を展開するSpatial Decisions Vietnam Company Ltd.（本社：ベトナム・ハノイ、Managing Director Kapil Chaudhery、以下 「SDVN」）と、衛星データ解析AIの事業化を目的とした業務提携覚書（MOU）を2026年3月12日に締結しました。なお、本MOUは、3月12~14日にハノイのホアラックハイテクパークにて開催された、「VIETNAM - JAPAN SPACE HORIZONS 2026 FORUM “Partnering for the New Era”」の期間中に署名いたしました。

東南アジアでは急速な都市化・気候変動リスクの高まりを背景に、衛星データを活用した持続可能なインフラ管理や農業効率化への需要が急拡大しています。スペースシフトは本提携により、衛星データ解析AIプロダクト「SateAIs（サテアイズ）」をベトナムおよび近隣諸国へ本格展開し、地域課題の解決に貢献します。

■ 提携のポイント

■ 締結の背景と意義

- 協業領域：(i) 都市モニタリング（建物の新築・消失の自動検知）／(ii) 浸水域・災害検知（被害状況の即時・定期把握）／(iii) 農業モニタリング（作物生育ステージの分析）- 対象市場：ベトナムを起点に、SDVNのビジネス基盤を持つ東南アジア近隣諸国へ展開

ベトナムをはじめとする東南アジア諸国では、急激な都市化に伴う非認可建築の増加、洪水・台風などの自然災害リスク、および農業生産性の最適化が喫緊の課題となっています。一方、従来の現地調査による実態把握は時間・コスト両面での限界があり、衛星データを活用した広域・高頻度モニタリングへの期待が高まっています。

スペースシフトはSAR（合成開口レーダー）衛星データの高精度解析技術を核に、天候に左右されない全天候型の変化検知AIを開発・提供してきました。SDVNは特に都市計画等の分野において、アジア各国の政府・民間セクターとの強固なネットワークと地理空間データ活用の知見を持ちます。両社の強みを組み合わせることで、衛星データ技術の社会実装を加速させます。

なお、SDVNは、スペースシフトが実施する衛星データビジネス共創プログラム「SateBiz（サテビズ）」のパートナー企業です。今回のMOU締結を機に、スペースシフトとSDVNで現在検討している東南アジアでの災害、都市モニタリング等での複数の実証案件を実行し、海外におけるSateBizの共創ビジネスのユースケースも拡大して参ります。

Kapil Chaudhery 氏（Managing Director, Spatial Decisions Vietnam）コメント

スペースシフトとSpatialDecisionsは、互いの強みを活かし合える理想的なパートナーです。多様なクライアントへの技術応用に精通する私たちにとって、スペースシフトチームが開発する最先端のAI/MLツールとの連携は大きな可能性を秘めています。GeoSpatialAI領域のリーダーとして、共に市場を切り拓いていくことを楽しみにしています

金本成生（スペースシフト 代表取締役CEO）コメント

東南アジアをはじめとするグローバル市場において豊富な実績と深い知見を持ち、地理空間分野のプロフェッショナルであるSpatialDecisionsとの連携を加速できることを嬉しく思います。弊社が有する衛星データ解析AI技術と、SpatialDecisionsの現場に根差したコンサルティング力を掛け合わせることで、これまでにない価値をクライアントに届けられると確信しています。地理空間AI技術の社会実装を共に推進してまいります。

■ 今後の展開

両社は本MOU締結を起点として、まずはパイロットプロジェクトを通じた技術検証を実施し、早期の商用化を目指します。スペースシフトが運営する衛星データビジネス共創プログラム「SateBiz」のコミュニティも活用しながら、ベトナム国内外のパートナーと連携したエコシステムの構築を推進してまいります。

参考：「VIETNAM - JAPAN SPACE HORIZONS 2026 FORUM “Partnering for the New Era” https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20260320_spaceforum.html

■ Spatial Decisions Vietnam Company Ltd. について

Spatial Decisions Vietnam Company Ltd.（本社：ベトナム・ハノイ市タイホー区）は、地理空間技術・ソリューションを提供する企業です。ベトナムをはじめとした東南アジア各国の政府・民間セクターに対し、測量、GIS、リモートセンシングを活用した幅広い地理空間サービスを展開しています。

URL：https://spatialdecisions.com/

【スペースシフトについて】

2009年12月設立。「 Sense the Unseen from Orbit （地球上のあらゆる変化を認識可能に） 」をテーマに、地球観測衛星から得られたデータにAIを用いて解析するソフトウェアの開発を行っています。インフラ管理、防災・減災、農業モニタリング、環境保全など、様々な分野に衛星データを活用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社スペースシフト（英文表記：Space Shift Inc.）

代表者：代表取締役CEO 金本成生（かねもと なるお）

本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル6階

設立：2009年12月11日

資本金：703,990,750円（資本準備金含む）

URL：https://www.spcsft.com/

＊商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：多田 ( sales@spcsft.com )

https://prtimes.jp/a/?f=d6437-82-b318f67dd72accc0b30b490fba7f4db2.pdfhttps://prtimes.jp/a/?f=d6437-82-984e0df063c44f04323488e4321c2a44.pdf