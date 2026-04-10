【千葉県柏市】柏市公式インスタグラムを開設しました！

柏市役所

このたび、柏市の公式インスタグラムのアカウントを開設しました。暮らしやイベント、おでかけ情報などを写真や動画で分かりやすくお届けしていきます。ぜひフォローしてチェックしてみてください。

写真や動画で市の情報をよりわかりやすく

千葉県柏市では、市の魅力や暮らしに関する情報をより分かりやすく発信するため、写真や動画を中心としたSNSであるInstagramの公式アカウントを、令和8年4月10日に開設しました。イベントやお出かけ情報、市の取り組みなどを視覚的に紹介し、市民の皆さまをはじめ、市外の方にも柏市の魅力を広く発信していきます。

写真・動画による情報発信の強化と若い世代への発信力向上

写真や動画を活用した視覚的に分かりやすい情報発信を強化するとともに、SNSを通じて若い世代にも市の情報を届けることで、幅広い世代への情報発信の充実を図ります。

暮らし・イベント・市の魅力など多彩な情報を発信

柏市での暮らしに役立つ情報やイベント、お出かけ情報などを中心に、写真や動画を活用して市の魅力を発信します。また、市からのお知らせや市内の風景、日常の様子なども紹介し、柏市をより身近に感じてもらえる情報発信を行います。

アカウント情報

■アカウント名

千葉県柏市【公式】

■ユーザーネーム

kashiwa_city_official

■プロフィールページURL

https://www.instagram.com/kashiwa_city_official/

問い合わせ先

プロフィールページ :https://www.instagram.com/kashiwa_city_official/

柏市 広報広聴課 Web係

電話番号：04-7167-1175