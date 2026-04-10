Neo創設者、トークン再分配および財団改革を提案

IFSTAGE株式会社

2026年4月9日、シンガポール発 - オープンソースかつコミュニティ主導のブロックチェーンプラットフォームであるNeoの創設者、Da Hongfeiは本日、Neo Foundationの再編に関する提案を発表しました。本提案は、暗号資産分野における重要な財団体制の見直しの一つになる予定です。

本提案の中核には、NEOおよびGASを合わせて約4,950万NEO相当をコミュニティへ再分配する計画が含まれています。本提案が実行された場合、ICO当初の経済価値および長期間にわたり集中管理されてきた財団保有資産が、トークン保有者へと還元されることになります。

本提案では、Neoを創設者依存から脱却させることを目的とした新たなガバナンスフレームワークも導入されます。

再編のもと、財団はシンガポールからケイマン諸島の財団形態へ移管され、創設メンバーに依存しないメンバーレスモデルへ移行します。また、最終的な権限をトークン保有者に持たせるステーキングベースの投票制度が導入されます。

これらの変更により、ガバナンスの停滞を抑制し、より透明性の高い意思決定を中長期的に実現することを目指します。

これと並行して、Da Hongfeiは長期的な持続可能性を支えるため、Neoのトレジャリーモデルの変更も提案しています。

従来のトークン販売への依存を主とする形から、GASによるプロトコルネイティブな収益への比重を高める方針です。

このアプローチにより、資本の運用方法に関する可視性を高めるとともに、エコシステムにとってより持続性の高い資金モデルの構築を目指します。

本提案にあわせて、NeoはAI主導のブロックチェーン活動に備える取り組みの一環として、

「Neo AI Strategy」を発表しています。

本取り組みでは、AIエージェントがネットワークと直接連携し、資産管理やオンチェーン上での処理を実行できる「エージェントファースト」なアーキテクチャが示されています。

本発表は、トレジャリーや今後の方向性に関する可視性をコミュニティに提供した、Neoの2025年財務レポートの公開に続くものです。

「これまで長い間、重要な意思決定は創設者レベルに集中してきました」と、Neo創設者のDa Hongfeiは述べています。

「本提案は、Neoをその保有者へと戻し、コミュニティを本来あるべきネットワークの中心へと再び位置づけるものです。よりオープンで透明性が高く、持続可能な成長を実現する環境を整えるものであり、本提案はそれを実現するための重要な一歩となります。」

■Neoについて

Neoは、オープンソースかつコミュニティ主導のブロックチェーンプラットフォームです。分散型アプリケーションの構築に適した、開発者にとって使いやすく、機能性に優れたプラットフォームを提供しています。

Neoはスマートコントラクトを通じて、資産のデジタル化および管理の自動化を可能にします。また、分散型ストレージやオラクルなどの強力なネイティブインフラを備え、次世代インターネットの基盤を構築しています。

公式情報

SpoonOS公式サイト：https://spoonai.io/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/spoonos_ai

Neo公式HP：https://neo.org/

Neo公式X（旧Twitter）：https://x.com/Neo_Blockchain

Neo Japan公式X（旧Twitter）：https://x.com/NeoWorldJapan

SpoonOS Web3 Skills Marketplace：https://skills.spoonai.io/

【本件に関するお問い合わせ】

～本プレスリリースに関するお問い合わせ先～

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担当：星／佐藤

TEL：090-3812-0888 ／ 080-8050-7841

E-mail：ryochou@ifstage.com ／ y.satoifstage@gmail.com