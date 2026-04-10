「Wan!Pass」のチェックイン機能で回遊促進と行動の可視化を実現！大阪観光局によるドッグフェスで実施したデジタルスタンプラリー

ペッツオーライ株式会社

ペッツオーライ株式会社(https://about.petsallright.net/)（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小早川斉、以下 ペッツオーライ）は、”ワンちゃんとのお出かけを支援するドッグオーナー特化型アプリ”「 Wan!Pass（ワンパス）(https://wanpass.me/)」のチェックイン機能を活用したスタンプラリー「愛犬とお店巡り」が、大阪観光局による「船場・御堂筋ドッグフェス」にて実施されました。

今回実施したスタンプラリーは、全国の愛犬と一緒におでかけできるスポットを発信するメディア「おでかけわんこ部」協力の元、3月7日～3月8日の2日間で合計154名が参加し、総チェックイン数は517回で一人あたり平均で3.4施設を訪れており、スタンプラリーによって参加者の回遊が促進されたことが可視化、実証されました。

■ 課題と実施背景

地域や街の活性化を目指して自治体や観光協会が実施するイベントの課題の一つとして効果検証があります。現状では多くの場合、来場者数の概算や担当者の感覚的な評価などにとどまっており、次年度以降も継続的にイベントを開催するかを判断する材料として、定量的なデータが不足しています。

そこで、大阪観光局が実施した「船場・御堂筋ドッグフェス」では、「Wan!Pass」のチェックイン機能を活用したデジタルスタンプラリーを実施することで、参加者数やその居住地、チェックインの場所や回数などを可視化し、定量的なデータによる効果検証を可能にしました。

■ デジタルスタンプラリー実施概要・効果検証

【実施概要】

- イベント名：船場・御堂筋ドッグフェス(https://osaka-info.jp/special/pet/midosuji-dogfes/) スタンプラリー「愛犬とお店巡り」- 日時：2026年3月7日（土）～3月8日（日）- 場所：大阪府大阪市「船場・御堂筋エリア」- 協力：おでかけわんこ部(https://odekake-wanko-bu.com/)- 実施方法：「Wan!Pass」のチェックイン機能を活用して、イベント拠点とカフェやペットグッズ販売などの協力施設合わせて8施設でのスタンプラリーを実施、4施設以上でチェックインすると、有名ホテルの宿泊券などが当たるくじ引きができるイベントロゴのデジタルバッチをプレゼント。（写真提供：おでかけわんこ部）

【検証結果】

１）デジタルスタンプラリー参加者数：154名

ドッグフェスイベントに来場した愛犬同伴者の総数は約200名※で、来場者数の77%

以上がスタンプラリーに参加するという高い参加率となりました。

※大阪観光局担当者へのヒアリングより

２）総チェックイン数：517回、1人あたり平均3.4回

実施した2日間で、協力いただいた8施設の合計チェックイン数です。

スタンプラリーを実施したことで施設への回遊を促進する効果が確認できました。

３）最高集客数：96名

スタンプラリーによる効果として、8店舗の中で一番多く集客できた施設では、2日間の合計で96名もの愛犬同伴者が来店し、集客力が高い施策であることが実証されました。

４）参加者の居住地：84％が大阪在住者

Wan!Passを活用することで、参加者の居住地が把握でき、地域住民と観光客の割合を可視化することができました。

今回の取り組みのように、Wan!Passを活用することでペットツーリズムを推進する自治体や観光局などの方へ向けて、観光・地域施策における、「次年度予算に繋がる定量的な成果」を残しやすい運用モデルを構築することができます。さらに、ペットオーナー向けの観光コンテンツの開発、集客、リピーターの獲得なども可能です。

当社では、ワンちゃんとの共生都市の実現やドッグツーリズムを通して、地域活性を検討している自治体、観光業界の方々との連携を進めています。

【公益財団法人 大阪観光局 小川 浩司 様 コメント】

今回の「船場・御堂筋ドッグフェス」では、普段目にすることのないほどの数のワンちゃんが御堂筋に来てくれました。Wan!Passを活用したデジタルスタンプラリーの効果で、200名もの方が来場するという大盛況のイベントとなり、参加いただいた方からも大変好評をいただくことができ、とても嬉しく思っています。

協力施設の一つでは、ワンちゃん同伴の来店者数が普段の20倍以上なったとの報告をいただくこともでき、街の活性に効果的であったことが実証されました。

今回の課題としては、施設によってチェックイン数に偏りが生じたため、次回以降はエリア範囲を絞り込む必要があると考えていますが、こうして、チェックイン機能を使って行動をデータで可視化できるからこそ、次回に向けた改善案を考え実行し、さらに良い効果的なイベントを実施できるようになると実感しています。

■ Wan!Passの「チェックイン機能」とは

Wan!Pass（ワンパス）に掲載されている「QR対応」施設で、設置の専用QRを読み込むだけで「チェックイン」が完了し、下記が可能になる機能です。

・デジタル証明書の提出（証明の提示履歴が店舗に共有されます）

・チェックイン履歴の記録

・店舗の口コミ投稿

・Wan!Passポイントの付与など

■ Wan!Pass（ワンパス）について

ペットオーナーのリアルな声から生まれたアプリ「Wan!Pass（ワンパス）」は「ワンちゃん連れ」と「ワンちゃんを連れていない人」双方にとって気持ちの良い体験を実現させるために開発されたアプリです。行動範囲を広げて充実したペットライフを提供できるサービスです。

Wan!Pass（ワンパス）を利用することで

- 連れている愛犬と同伴可能な施設がすぐに見つかる。- 「狂犬病予防注射済み証」や「ワクチン予防接種証明書」をアプリに登録でき、施設訪問時の手続きがアプリでワンタッチで完結できる。- ドッグトレーナーがしつけレベルを認定する仕組み（Wan!Passしつけ認定）を通して、通常では愛犬と同伴不可だった施設に認定を持った人のみ入場可能になる。

といったメリットがあります。

Wan!Pass（ワンパス）は登録や利用料はかからず、無料でご利用いただけるアプリです。

▼『Wan!Pass（ワンパス）』ユーザー登録サイト

https://wanpass.me/

■ ペッツオーライ株式会社について

設立：2020年9月10日

所在地：東京都中央区新川1-11-10 明祥ビル3B

資本金：3,650万円

代表取締役：小早川 斉

事業内容：WEBサービスの運営、ペット関連サービス支援

HP：https://about.petsallright.net/

※弊社が運営する「Wan!Pass（ワンパス）」ではワンちゃんとの共生都市の実現やドッグツーリズムを通して、地域活性を検討している自治体の方との連携を募集しております。

- ワンちゃんとの共生を目指したいが具体的な施策方法が分からない- 旅行に来たペットオーナーへのアプローチ方法を模索したい- ITを使った先進的な施策を取り入れたい

などのご要望があればぜひお問い合わせください。

また、ペットオーナー様を集客したい施設の方向けの施策もご提案しています。

Wan!Pass（ワンパス）はペットオーナーの集客に特化したプラットフォームです。

ペットオーナー集客の要点である「ペット同伴可施設の紹介」と「施設訪問時の手続き簡略化」を Wan!Pass（ワンパス）が実現します。ご利用は無料です。

▼Wan!Pass企業様向けページ

ペットオーナーの集客を検討されている自治体・施設・サービス事業者様向けに、施設掲載のメリットやお申込み方法をご紹介しています。

https://wanpass.me/business/

▼Wan!Pass広告主様向けページ

ペットオーナー向けの広告掲載を検討されている企業様向けに、広告メニューや事例をご紹介しています。

https://ad.wanpass.me/