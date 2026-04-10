【ノボテル奈良】「SHIN-OMIYA SL BURGER」誕生

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

ノボテル奈良（所在地：奈良県奈良市）は、2026年4月13日（月）より、1F「Social Lounge」にて、奈良の食材とホテルクオリティを掛け合わせたバーガーシリーズ「SHIN-OMIYA SL BURGER」の提供を開始いたします。

奈良のブランド食材や地元野菜を取り入れ、ホテルならではの調理技術で仕上げたプレミアムかつカジュアルに楽しめるノボテル奈良オリジナルバーガーです。気軽に楽しめるスタイルでありながら、素材の魅力とクオリティを感じていただける一品に仕上げました。「大和クラシック」や「ばあく豚カツ」をはじめ、多彩なラインナップをご用意。サイドメニューやドリンクも含め、幅広いシーンでお楽しみいただけます。

■ 奈良の食材とホテルクオリティが楽しめるバーガーラインナップ

「SHIN-OMIYA SL BURGER」では、奈良の食材とホテルの調理技術を掛け合わせた、個性豊かなバーガーをご用意しています。

看板メニューの「大和クラシック」は、100％ビーフパティを鉄板とオーブンで丁寧に焼き上げ、奈良県産ロメインレタスとともにブリオッシュバンズでサンド。奈良漬けをアクセントにした特製ソースが味わいを引き立てます。

さらに、奈良のブランドポークを使用した「ばあく豚カツ」は、さっぱり、かつ甘さが感じられる脂とコクが特徴のばあく豚を使用し、しば漬け風味のレッドオニオンと奈良県産キャベツを合わせた一品です。

そのほかにも、濃厚なチーズのコクが楽しめる「メルトチーズ」や、爽やかな味わいの「フィッシュ＆ディルタルタル」、奈良の地元野菜をふんだんに使用した「大和ベジタブル」など、多彩なラインナップをご用意しています。

気軽に楽しめるスタイルでありながら、奈良の食材の魅力とホテルならではのクオリティを感じていただけるバーガーです。

大和クラシック

価 格：単品980円

メルトチーズ

価 格：単品1,280円

ばあく豚カツバーガー

価 格：単品1,380円

フィッシュ＆ディルタルタル

価 格：単品1,280円

大和ベジタブル

価 格：単品1,280円

【SHIN-OMIYA SL BURGER】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/879_1_a22035915ef62c3a1ebb2bb3bbead2d8.jpg?v=202604100251 ]

※メニュー内容は仕入れ状況等により変更となる場合がございます。

■カフェ・バー 「ソーシャルラウンジ」概要

場所：ノボテル奈良 1F

営業時間：11:30～22:30 (L.O. 22:00)

座席：31席

人の御縁やつながりを願う、奈良の伝統的なモチーフ「七宝柄」の行灯が彩るソーシャルラウンジ。ゲストと地域の人々がつながり、顔を合わせられる場所です。訪れる時間帯によってラウンジの表情は変わりますが、いつでも居心地の良い空間をお約束します。

■ノボテル奈良 施設概要

名称：ノボテル奈良

開業：2024年9月4日(水)

ホテル運営：アコー

所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

交通：

新大宮駅から徒歩8分

奈良駅からバスで10分／車で6分

客室数：264 室

付帯設備：

ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

公式HP :https://www.novotelnara.com/

ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、60か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110カ国以上で5,800を超えるホテルやリゾート、10,000を超えるレストラン＆バー、ウェルネス施設、フレキシブルワークスペースなどを提供する、世界をリードするホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで45以上のホテルブランド、さらにEnnismore（エ二スモア）と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたホスピタリティエコシステムを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、地域社会への貢献、多様性と包括性を通じて、前向きな行動を推進することに焦点を当てています。アコーのミッションは、グループの理念「心を込めたケアで文化をつなぎ、責任あるホスピタリティの芸術を切り拓く」に反映されています。1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、CAC 40指数に採用されています。また、米国のユーロネクスト・パリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）および米国OTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細は、https://group.accor.com(https://group.accor.com)またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokでご覧ください。

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

ノボテル奈良 担当：佐久間 弘一

メール：Koichi.SAKUMA@accor.com TEL：0742-32-3020