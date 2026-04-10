「ホダカ下関長府店」開店のお知らせ

ＤＣＭホールディングス株式会社

ＤＣＭホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：石黒 靖規）のグループ会社であるホダカ株式会社（代表取締役社長：本田 桂三、以下、ホダカ）は、2026年4月10日（金）にプロの職人向け専門店、ホダカ下関長府店（山口県下関市）を開店します。

ホダカは、工具・金物・作業用品の「プロの職人向け専門店」として、北海道から九州まで広域で展開しています。今回開店するホダカ下関長府店は、ホダカ74店舗目の出店です。

ホダカ下関長府店の店舗面積は約300坪、電動工具・安全靴の取扱数は業界最大規模を誇ります。また、ボルト・ナット・ねじ釘は10,000品目超を取り揃えております。建築関係の職人・自動車整備士・電気工事士など、「プロの職人さん」の利便性向上に貢献してまいります。

ホダカ下関長府店電動工具コーナー安全靴コーナー金物コーナー

【店舗概要】

１．店 名：ホダカ下関長府店

２．所 在 地：山口県下関市長府才川1丁目44番地17号

３．連 絡 先：TEL：083-248-2311 FAX：083-248-2312

４．店舗面積：約300坪

５．取扱品目：電動工具、作業工具、安全靴、作業衣料

６．駐車台数：118台（共用利用）

７．開 店 日：2026年4月10日（金）

８．店 長 名：中村 信行（ナカムラ ノブユキ）

９．営業時間：平日・土曜 午前7時00分 ～ 午後8時00分

日曜日・祝祭日 午前9時00分 ～ 午後7時00分

（元日を除く）