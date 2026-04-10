＜ラブ・ライナー＞@cosme OSAKA でPOP UPを開催！

ｍｓｈ株式会社

ｍｓｈ株式会社が展開するアイメイクブランド「ラブ・ライナー」は、ダマのない美しい束感まつげを叶える「ポンポンカールマスカラ」の発売を記念し、2026年4月22日(水)～4月28日(火)の 7日間限定で、@cosme OSAKAにてPOPUPストアを開催します。会場ではラブ・ライナーの商品をお試しいただけるほか、ご購入特典としてオリジナルノベルティをプレゼント！ぜひこの機会にご来場ください。

【POP UP 開催情報】

開催場所：＠cosme OSAKA ポップアップスペース

(〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ3F)

開催期間：2026年4月22日(水)～4月28日(火)

営業時間：10:30～20:30

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。

POP UP限定の特典をご用意

ラブ・ライナーの商品を1点ご購入ごとに、オリジナルノベルティをランダムで1点プレゼント！

商品紹介

ラブ・ライナー ポンポンカールマスカラ

価格：1,760円（税込）

色展開：全2色

（シアーブラック、シアーアッシュ）

ぽんぽんチップを搭載し、まつげを自在にコントロールできる、束感に特化したオリジナル形状のマスカラ。「スリムブラシ」×「ぽんぽんチップ」がまつげ1本1本を繊細に調整し、ピンセットなしで上品に盛れる束感まつげを叶えます。カールロック成分*¹ 配合で上向きの美しい束感を長時間キープ。シアーなテクスチャーで塗り重ねてもダマになりにくく、繊維フリーなのに束にまとまりながらすっとロングに仕上がります。

ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5

価格：本体1,760円（税込）／リフィル1,540円（税込）

色展開：全6色

（ブラック、ダークブラウン、ブラウン、ミルクブラウン、モカグレージュ、ロゼブラウン）

ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5 極細筆

価格：1,760円（税込）

色展開：全2色

（ブラック、ダークブラウン）

描きやすさにこだわった職人筆と、適度な重みで手ブレを防ぐアルミボトルが特長の“失敗しない*² ”アイライナー。2025年9月のリニューアルでは「発色」・「色持ち」・「かすれにくさ」がパワーアップし、よりストレスフリーな使い心地に進化しました。さらに、超極細ラインが描ける筆先0.01mmの極細筆が新たに加わり、仕上がりや好みに応じて、より繊細で自由なアイラインの表現が可能に。

◆「ラブ・ライナー」とは

時代にあった“カワイイ”を表現し、自分らしさや個性を大切にしながら、誰でも簡単にメイクを楽しめるアイメイクブランドです。

メイクする瞬間のときめきはもちろん、誰でも理想の仕上がりを簡単に叶えられるよう、機能性や使いやすさにも徹底的にこだわったアイテムを展開。数多くのコスメアワードを受賞し、シリーズ累計出荷本数は3,500万本を突破*³ しました。

ブランドを代表するリキッドアイライナーは、描きやすさと美しい仕上がりに定評があり、リキッドアイライナー売上No.1*⁴ を達成。そのほか、1.1mmの超極細楕円芯で繊細なラインが描けるペンシルアイライナーや、仕上がりや好みに応じて選べるマスカラやアイブロウなど、初心者からプロまで幅広くご使用いただけるラインナップを揃えています。

テクニックレスの“失敗しないアイメイク”で、すべての人にワンランク上の“カワイイ”をお届けします。

https://loveliner.jp

*1 トリメチルシロキシケイ酸（皮膜形成剤）、マイクロクリスタリンワックス、ポリエチレン（増粘剤）

*2 にじみにくく描きやすい筆先採用のこと

*3 2008年9月～2025年12月末までのシリーズ累計出荷実績

*4 ｍｓｈ調べ。True Data ドラッグストアパネル リキッドアイライナーカテゴリ販売金額 収集：2024年8月～2025年7月