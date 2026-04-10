「起業あるある川柳2026」開催！起業家のあるあるを五七五に！

株式会社Buil-netフロンティア

株式会社Buil-netフロンティア（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：熊森克己）が運営するサービスオフィス「ビジネスポート」は、4月10日（金）より「第1回 起業あるある川柳2026」応募川柳の募集を開始いたします。

「『起業』にまつわるあれこれをクスリと笑える川柳に！」をテーマに、「起業家あるある」をユーモアあふれる川柳にしてご応募ください。

最高賞である大賞の受賞者（1名）にはJCBギフトカード30,000円分、次点としてビジネスポート賞受賞者（2名）にはJCBギフトカード10,000円分、さらに佳作としておもしろかったで賞受賞者（10名）には5,000円相当の黒毛和牛を贈呈いたします。

合計13名に総額100,000円相当の賞品をご用意してございますので、ぜひ奮ってご応募くださいませ。

応募はこちら :https://kigyo-senryu.com

サンプル川柳

賞品

大賞（1名）

思わずうなる一句に、JCBギフトカード30,000円分を贈呈

選ばれし一句に贈られる、起業川柳の頂点。

思わず唸る完成度とセンスに、運営一同も脱帽！

そんな大賞作品には、感謝と敬意を込めて「JCBギフトカード30,000円分」を贈呈いたします。

ビジネスポート賞（2名）

運営のツボをついた一句に、JCBギフトカード10,000円分を贈呈

運営の独断と偏見で選ばれる特別賞。

こんな川柳企画を思いついてしまった運営が、思わず選びたくなってしまう一句に贈られます。

選ばれし2名の方に「JCBギフトカード10,000円分」を贈呈いたします。

おもしろかったで賞（10名）

思わずニヤけてしまった一句に、和牛詰合せ（5,000円相当）を贈呈

思わずニヤけてしまった「おもしろい一句」に贈られる、ちょっと嬉しいご褒美枠。

審査員のツボをくすぐった作品の中から、選ばれし10名の方に「特選黒毛和牛（5,000円相当）」を贈呈いたします。

応募はこちら :https://kigyo-senryu.com

起業川柳実施要項・応募規約

1. 募集概要

コンテスト名：第1回 起業あるある川柳2026

テーマ：「起業」にまつわるあれこれをクスリと笑える川柳に！

応募期間：2026年4月10日 ～ 2026年5月31日

応募方法：応募フォームより投稿（お一人につき3句まで）

応募資格：プロ・アマ問わず、どなたでもご応募いただけます。

日本国内在住の方に限ります。

18歳未満の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。

特設サイト： https://kigyo-senryu.com

2. 賞および副賞

大賞（1名）：JCBギフトカード30,000円分

ビジネスポート賞(2名)：JCBギフトカード10,000円分

おもしろかったで賞 (10名)：黒毛和牛（5,000円相当）

3. 選考・発表

選考方法：主催者による審査を行います。

審査基準：独創性、ユーモア、テーマ適合性等を総合的に評価します。

発表時期：2026年6月下旬予定。

発表方法：弊社公式サイトにてペンネームおよび作品を掲載します。入賞者には直接メール等で通知します。

4. 応募規約

本コンテストに応募される方は、以下の応募規約をよくお読みいただき、同意のうえご応募ください。応募された時点で、本規約に同意したものとみなします。

１. 作品の応募条件について

応募作品は、応募者本人が創作した未発表のものに限ります。

他のコンテストに応募中、または過去に入賞した作品は応募できません。

応募作品は、日本語による川柳（五・七・五）とします。

お一人様につき応募できる作品数は最大3句までとします。

２. 作品の権利について

応募作品の著作権は応募者に帰属します。

ただし、入賞作品については、主催者は広報・PR・記録等の目的において、無償で使用（複製、掲載、編集等）できるものとします。

なお、使用にあたっては作品の趣旨を損なわない範囲で編集・体裁調整等を行う場合があります。

応募者は、自身の作品をポートフォリオ掲載やSNS投稿等、自由に利用することができます。

３. AI生成作品について

ChatGPT等の生成AIを用いて作成された作品の応募は禁止します。

主催者がAI生成によるものと判断した場合、選考対象外とし、入賞決定後であっても入賞を取り消す場合があります。

４. 禁止事項について

以下に該当する作品は、選考対象外とします。

・第三者の著作権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害するもの

・特定の個人、団体等を誹謗中傷する内容を含むもの

・公序良俗に反する内容を含むもの

・その他、主催者が不適切と判断したもの

万一、応募作品に関して第三者との間に紛争等が生じた場合、応募者の責任と費用負担により解決するものとします。

５. 選考および発表について

入賞作品は主催者による審査のうえ決定します。

審査基準および審査結果に関するお問い合わせには応じられません。

応募作品は返却いたしません。

選考過程の公開は行いません。

６. 個人情報の取り扱いについて

応募時にご入力いただいた個人情報は、入賞連絡、賞品の発送、本コンテストの運営およびこれに付随する連絡の目的にのみ利用します。

取得した個人情報は適切に管理し、法令に基づく場合を除き、応募者の同意なく第三者に提供することはありません。

７. 賞品および権利の取り扱いについて

賞品の発送先は日本国内に限ります。

入賞の権利および賞品を第三者に譲渡、換金することはできません。

応募内容の不備や連絡不能等により賞品をお届けできない場合、入賞を無効とすることがあります。

８. その他

本規約は、必要に応じて主催者の判断により変更することがあります。

規約変更後に応募が行われた場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

ビジネスポートとは？

起業を、もっと身近に。

ビジネスポートは、レンタルオフィス・バーチャルオフィス・シェアオフィス・貸会議室などを備えた、受付常駐型のサービスオフィスです。

これから起業される方から、事業を成長させたい方まで、幅広くご利用いただけます。

詳細を見る :https://mtg-mbp.co.jp

主催者：ビジネスポート運営／株式会社Buil-netフロンティア

お問い合わせ：043-296-2341

E-Mail：businessport-info@buil-net.com