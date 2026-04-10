PayPal、Canvaクリエイター向けに「支払いリンク」を提供開始

PayPal Pte. Ltd.東京支店

(本資料は PayPal Holdings, Inc.が 2026 年 4 月 9 日に発表したプレスリリースを翻訳したものです)



コマースプラットフォームのグローバルなリーダーである PayPal（PayPal Pte. Ltd. 本社：シンガポール、東京支店 日本事業統括責任者：余伝 道彦、以下「PayPal」）は本日、PayPalの「支払いリンク(https://www.paypal.com/jp/business/accept-payments/payment-links)」がビジュアルコミュニケーションプラットフォーム「Canva(https://www.canva.com/ja_jp/?msockid=39d5d19fb319638e0d2ac6acb2bc62d1)」上で利用可能になったことを発表しました。これにより、世界中で月間2億6,500万人のユーザーが、作成したデザインに決済機能を組み込み、そのまま支払いを受け取れるようになります。本取り組みにより、クリエイターや起業家、中小企業は、デザインから決済までをシームレスにつなげることが可能となり、PayPalの信頼性の高いグローバルプラットフォームを通じて、顧客が希望する多様な支払い方法に対応できるようになります。

これまで多くのクリエイターは、購入を完了させるために顧客を外部のウェブサイトへ誘導したり、別途オンラインストアを構築したり、複雑なECツールを管理する必要がありました。CanvaにおけるPayPalの「支払いリンク」は、こうした課題を解消し、クリエイターがデザイン上で直接支払いを受け取り、コンテンツを収益化することを可能にします。

ソーシャルコマースの世界市場は2028年までに1兆ドルを超えると予測*1されており、取引は従来のオンラインストアではなく、コンテンツ内やコミュニケーション上、さらにはコミュニティの中で完結するケースが増えています。こうした中で、クリエイターにとっては、自らが発信するコンテンツをフォーマットやチャネルを問わず収益化できる仕組みを持つことが、競争力の維持・強化において重要性を増しています。

PayPalのシニア・バイス・プレジデント兼SMBコマーシャル責任者のタイラ・ホール（Taira Hall）は、「現代の起業家は、従来型のオンラインストアの構築にとどまらず、ソーシャルコンテンツやオンラインコミュニティ、さらには顧客とのダイレクトなコミュニケーションを通じて、リアルタイムで収益を生み出すビジネスを展開しています。PayPalの信頼性の高いグローバルな決済基盤と、Canvaのクリエイティブワークフローを組み合わせることで、インスピレーションから収益化までをスムーズにつなぎ、ニーズが生まれるその瞬間に応えます。CanvaにPayPalが直接統合されたことで、クリエイターは制作から決済までをシームレスに進めることが可能になります」と述べています。

PayPalの「支払いリンク」により、Canvaユーザーは以下のことが可能になります。

- 場所を問わず、即座に販売

支払いリンクやQRコードを作成し、PayPal、Venmo、PayPal Pay Later*2を含むPayPal決済をデジタルまたは印刷デザインに組み込むことで、ウェブサイトを用意することなく、ソーシャルプラットフォーム、メール、メッセージングアプリ、対面などさまざまなチャネルで支払いを受け付けることができます。

- シンプルでプロフェッショナルな決済体験の構築

PayPalが提供する決済ページを生成し、商品画像や詳細、価格情報を数クリックでカスタマイズすることができます。

- 信頼性の高いグローバル販売の実現

顧客にとって馴染みのある支払い方法を提供し、複数通貨での決済に対応することで、約200の市場の顧客へリーチすることができます。

- 安心して受け取れる決済環境

PayPalのグローバルで信頼性の高いブランドと不正防止機能により、安全に支払いを受け取ることができます。また、取引履歴の確認や売上レポートにより、事業の成長に伴う管理も効率的に行えます。

Canvaの収益プラットフォーム責任者のエミリー・マクドナルド（Emily MacDonald）氏は、「自身が発信しているコンテンツから直接収益を得たいと考えるクリエイターが急増していますが、これまではそのために別のウェブサイトへ誘導する必要がありました。初めての商品を販売する場合でも、次の顧客の予約を取り付ける場合でも、あるいは週末のマーケットで販売する場合でも、Canva内でPayPalの『支払いリンク』を利用することで、大胆なアイデアを形にし、数クリックで決済まで完了することが可能になります。デザイン環境を離れることなく、スムーズに収益化を実現できます」と述べています。

決済機能をクリエイティブワークフローに直接統合することで、PayPalとCanvaは、クリエイターや現代の起業家による収益化のあり方を再定義します。PayPalの「支払いリンク」アプリは、Canva Marketplaceを通じてグローバルに提供されますので、詳細はこちら(https://www.canva.com/apps/AAHAANh0k8k/payment-links?q=paypal&utm_medium=partnerships&utm_source=paypal&utm_content=pressrelease&utm_campaign=2026canvacreate)をご確認ください。

なお、PayPalは、2026年4月16日にロサンゼルスのハリウッドパークで開催される「Canva Create(https://www.canva.com/canva-create/)」において、公式決済パートナーを務めます。本イベントでは、「支払いリンク」アプリが「Imagination Stage Presented by PayPal」にて紹介される予定です。

*1 出典：Statista「世界のソーシャルコマース市場規模（2018年～2028年）(https://www.statista.com/topics/8757/social-commerce/#topicOverview)」

*2 Venmoによる支払いは米国でのみ利用可能です。PayPalの「Pay Later」は、対象となる国・地域でご利用いただけます。

PayPalについて newsroom.jp.paypal-corp.com(https://newsroom.jp.paypal-corp.com/)

PayPalは、米カリフォルニア州サンノゼに本社を置き25年以上にわたり世界中の商取引に革新をもたらし続けています。送金、販売、購入をシンプルで安全かつパーソナライズされたものにするために革新的な体験を創出し、約200のマーケットで消費者と事業者がグローバル経済で繁栄できるように支援しています。さらに日本を重要なマーケットと位置づけ、日本での利用シーンの拡大に努めています。