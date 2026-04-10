セレス、プライム市場の2030年目標「女性役員比率30％」を早期達成

株式会社セレス

株式会社セレス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都木 聡、証券コード：3696、以下セレス）は、2026年3月30日の第21期定時株主総会をもって、大川 紗苗氏を社外取締役（監査等委員）として新たに迎え入れ、女性取締役比率30％および社外取締役比率50％を達成したことをお知らせいたします。４月10日の「女性の日」を迎えるにあたり、この度の発表を行うことで、セレスは多様な視点を経営に取り入れることを再認識し、より一層イノベーションの創出とガバナンスの強化に努めてまいります。

＜就任の背景＞

セレスは、新たな事業領域への挑戦を続け、ポイントサイトのみならずD2C事業や暗号資産関連事業など、幅広い分野で事業を展開してまいりました。組織の急拡大と事業領域の広がりに合わせ、監査体制のさらなる強化を図るため、この度、大川 紗苗氏を社外取締役（監査等委員）として迎える運びとなりました。

大川氏は公認会計士および税理士として、財務・会計・税務に関する高度な専門的知見を有しております。独立した立場から客観的な視点で経営を監督いただくことで、当社ガバナンス体制の一層の強化に貢献いただけるものと判断いたしました。また、高い独立性を有することから、一般株主と利益相反が生じるおそれのない「独立役員」として指定しております。

この度の選任により、セレスの取締役会の女性比率は30％、社外取締役比率は50％となり、東証プライム市場が掲げる目標である「2030年までに女性役員比率を30％以上とすること」を４年前倒しで達成いたしました。今後もセレスは、多様な視点を経営に取り入れることで、リスクマネジメントの徹底と新たな市場機会の創出を両立し、持続的な企業価値の向上を実現してまいります。

＜新たな役員構成＞

女性取締役比率：30％

社外取締役比率：50％

＜大川 紗苗氏 略歴＞

2019年 ４月：EY新日本有限責任監査法人入社

2022年 ８月：株式会社Aoiコンサルティング

（現 株式会社Aoi Plus）設立

2022年11月：税理士法人Aoiパートナーズ

（現 税理士法人Aoi Plus）設立

2026年 ３月：株式会社セレス 社外取締役（監査等委員）就任

（現任）

＜大川 紗苗氏 コメント＞

「価値の開花・未来豊穣」をミッションに掲げ、常に挑戦し成長を続けるセレスの経営に監査等委員として参画できることを大変光栄に思います。公認会計士・税理士としての専門的知見を活かし、独立した立場から公正かつ客観的な監督を行うとともに、新しい価値が生まれる土壌づくりを後押ししたいと考えております。

株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーからの信頼に応え、健全な持続的成長と豊かな未来の創造に向け、誠心誠意努めてまいる所存です。

＜代表取締役社長 都木 聡 コメント＞

この度、大川氏を社外取締役としてお迎えできることを大変嬉しく思います。セレスは創業以来、挑戦を続けながら成長してきましたが、当社の持続的な成長には高い専門性と多様な感性が響き合う経営体制が不可欠です。大川氏を監査等委員としてお迎えしたことで、プライム市場の2030年目標を早期に達成するとともに、より強固なガバナンス基盤を構築することができました。新体制のもと、個々の価値が響き合い、豊かな未来が実る組織づくりに邁進してまいります。

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/