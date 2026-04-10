UP-Tからスマートに整理できる便利な文具バッグが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、文房具やガジェットをすっきり収納できる「文具まとめて持ち運びバッグ」が新登場しました。シンプルで使いやすい設計ながら、多機能な収納力を備えた実用性の高いアイテムです。

内側には明るいカラーを採用し、中身が見やすく取り出しやすい設計。片面を倒して固定すれば、収納物を一目で確認でき、作業効率もアップします。多ポケット仕様で細かなアイテムもきれいに整理でき、開口部が大きく開くため高さのあるアイテムもラクに収納可能です。

さらに、底板を取り外すことでバッグインバッグとしても活用でき、シーンに応じた使い分けが可能。ネイビー・ブラック・グレーの落ち着いた3色展開で、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍します。

お気に入りのデザインやロゴを自由にプリントできるため、オリジナル感あふれるアイテムとしてもおすすめ。ノベルティや記念品、物販アイテムとしても高い人気が期待できます。

オフィスや外出先での整理整頓に活躍する、実用性抜群のアイテムです。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0/%E3%83%9E%E3%83%81%E3%81%82%E3%82%8A/IT2694

カラー：ネイビー／ブラック／グレー

素材：ポリエステル

サイズ：F

通常価格：2,970円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作