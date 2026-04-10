【Amazonランキング1位獲得】新刊 『お金より先に″生き方″の話をしよう』 予約段階で6部門首位を獲得、本日発売

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」というパーパスのもと、ライフプラン実現を支援する金融サービスを開発・提供するブロードマインド株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：伊藤清 証券コード：7343 以下：当社）で2,000世帯以上のコンサルティング実績を持つFP（ファイナンシャルプランナー）・中村哲規は、当社として初の書籍『お金より先に"生き方"の話をしよう～後悔しないためのライフプランニング～』（クロスメディア・パブリッシング）を本日4月10日に発売します。

本書は発売前の事前予約段階において、Amazon売れ筋ランキング「妊娠・出産」「住宅ローン」「年金・保険」など主要6部門※で1位を獲得（2026年3月時点）し、大きな反響をいただいております。

※Amazonランキング6部門1位

（住宅ローン、年金・保険、妊娠・出産、金融・ファイナンス、高齢化社会、ファイナンシャルプランナーの資格・検定）

■「諦めなくていいこと」があるかもしれないことに気づいてほしい

「老後2,000万円問題」「止まらない物価高」。現代の日本人の多くが、将来に対して漠然とした「お金の不安」を抱えています。著者が2,000世帯以上の相談に乗る中で目にしたのは、金銭的な不安から、本当は叶えられるはずの願いを無意識に諦めてしまっている人々の姿でした。

- 「教育費がかかるから、子どもは1人で我慢しよう」- 「高い住宅ローンが不安で、家を買う踏ん切りがつかない」- 「やりたい仕事があるけれど、収入が下がるから諦めよう」

こうした「諦め」の多くは、実はお金そのものの不足ではなく、「どう生きたいか」という人生の軸が明確になっていないことから生まれていると著者は指摘します。本書は、お金の計算や節約術の前に「生き方」から考える重要性を説き、読者が自分らしい選択を取り戻すための指針を示します。

▼こんな方におすすめ

・結婚、出産、住宅購入、転職など、お金が理由で後悔したくない、自分たちらしい選択肢を選びたい

・SNSや本で情報収集はしているものの、結局「自分の場合はどうしたらいいのか」が分からず動けない

・NISAなどオススメと言われているものを始めたものの、「自分の人生にとって、本当にこれで足りるのか」と聞かれると自信が持てない

・住宅ローンという大きな決断ができず、賃貸か購入かどちらが良いか見極められないまま時間が過ぎている

・日々やり繰りはしているが、将来までの長い人生を直視することに漠然とした恐怖を感じる

・自分たちの将来、親の老後など、お金について不安な要素がたくさんある

■本書の特徴：プロのコンサルティングを一部「追体験」

本書は、読者が一歩ずつ自分の人生と向き合える「体験型」の構成となっています。「お金の不安の正体を知る」→「理想の人生を描く」→「現実とのギャップを埋める」という流れで、FPによるコンサルティングのプロセスを疑似体験できます。

本書の構成[表: https://prtimes.jp/data/corp/59559/table/245_1_1714736297b1275af90f11ea591eb3d1.jpg?v=202604100251 ]【著者コメント】

「多くの方が『お金がたくさんあれば不安は消える』と信じていますが、実際には資産を多く持つ方でも不安を抱えています。それは、お金を『何のために使うか』という生き方の軸が抜けているからです。ただ殖やす・残すということではなく、『何のために』を先に考え、自分らしい人生を描く一歩を踏み出していただくことが、私の願いです。」 ――中村 哲規

■ 書籍概要

- タイトル： お金より先に“生き方”の話をしよう ～後悔しないためのライフプランニング- 著者： 中村哲規- 出版社： クロスメディア・パブリッシング- 発売予定日： 2026年4月10日- 金額：1,815円（税込）- 販売場所： 全国の書店、Amazon他ネット書店

▼Amazonでのご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/429541199X

▼楽天ブックスでのご購入はこちら

https://books.rakuten.co.jp/rb/18547622/

■ 著者プロフィール

中村 哲規（なかむら・てつのり）

ブロードマインド株式会社 事業開発部マネジャー

-金融教育プログラム『ブロっこり』開発責任者

-ファイナンシャル・ウェルビーイング推進リーダー

福島県出身。東日本大震災を機に、人生における選択の重要性を痛感。2014年、ブロードマインドに新卒入社後、FPとして2,000世帯超のライフプランニングに携わる。入社2年目でMDRT会員に。

誰もが必要なお金の知識を持ち、自分で選択・判断できる“FPが必要のない世界”を理想に掲げ、2023年より事業開発部にて金融教育サービスの開発・提供を担当。現在は法人向けの教育プログラム『ブロっこり』の開発責任者を務める傍ら、大学での講義・セミナー講演活動などを通じて、理論と実務を融合した金融教育の普及に尽力している。プライベートでは2児の父として日々奮闘中。

「誰もが自分でライフプランを立てられ、自信を持って人生の選択ができる社会」--いわば"FPが必要のない世界"の実現を理想に掲げ、現場で培った2,000世帯の知見を本書に注ぎ込んだ。

＜保有資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士、TLC（生命保険協会認定FP）、一種外務員資格（IFA）＞

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。2002年の創業以来、特定の金融機関に属さない独立した立場から個人・法人のライフプラン実現をワンストップで支援しており、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

主力サービス『マネプロ』では、FP資格保有率100%（※1）の専門家が、保険・証券・住宅ローンといった幅広い選択肢から、約60社の提携先商品を横断的に組み合わせてご提案します。特定の金融機関に偏らない公平な立場で、納得のいくまで無料でご相談いただけます。累計相談実績20万件・顧客満足度98.9%(※2)を達成しており、業界内でもいち早く全国オンライン相談体制を構築しています。

企業従業員向けの金融教育プログラム『ブロっこり』は、日本の人事部「HRアワード2025」（後援：厚生労働省）プロフェッショナル部門に入賞しました。

これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



※1・※2 2025年6月時点

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◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：7343）

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業

（個人・法人向けFP相談サービス・ライフプランニング支援や、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



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◆プレスリリース・取材に関するお問い合わせ

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