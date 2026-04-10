【セミナーのお知らせ】【大阪・名古屋・広島開催】事例で分かる製造業のERP改革～14ヵ月で導入を実現した自動車部品メーカーのリアル～

KPMGコンサルティング株式会社

人手不足に悩むERP未導入の中堅製造業向けに、実例を交えて無理のない基幹業務改革について解説するセミナーを2026年5月から6月にかけて大阪、名古屋、広島の各都市で開催します。

昨今の人手不足の深刻化から、原価・利益の見えにくさ、業務の属人化といった課題を抱える中堅製造業、特に自動車部品メーカー企業は多く、現場は回っているものの経営判断に必要な情報が不足し、表計算ソフトや既存システムの限界を感じるという声が聞かれます。

一方で、ERP（統合基幹業務システム）は大企業向けで使いこなせない、といった先入観から導入検討が進まないケースも少なくありません。

本セミナーでは、まだERPを導入していない、もしくは導入後、活用が進んでいない企業向けに、SAP S/4HANA Cloudを軸とした基幹業務改革の進め方を解説します。14ヵ月で導入を実現したベルソニカの事例を基に、検討時のポイントや留意点を具体的に解説します。

時節柄ご多忙とは存じますが、ぜひこの機会にご参加いただき、貴社の基幹業務改革の一助となれば幸いです。

開催概要（各回共通）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/356_1_b9d0bd0ce167d77a2de29ab2ee69f7c9.jpg?v=202604101151 ]【大阪】開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/356_2_9866fff8ab053bee4c1c6b316cbdd4ef.jpg?v=202604101151 ]【名古屋】開催概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/356_3_77ed19480bd17ebf5350dc2abed1ced0.jpg?v=202604101151 ]【広島】開催概要[表4: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/356_4_5edb7f7b5de3240ac32c26c35984ef85.jpg?v=202604101151 ]【プログラム】

15:00～15:05

オープニング

講師：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー 金 允植

15:05～15:50

セッション1：ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか～“失われた25年”の真因と解決策とは

講師：SAPジャパン コーポレート・トランスフォーメーション ディレクター 村田 聡一郎 氏

人手不足のなか、持続的な成長の柱を作っていくためには、既存事業の生産性を抜本的に高めて、より少ない人数で回せるようにし、そこで“発掘”した人員を新規事業に振り向ける、というヒトのシフトが欠かせません。本セッションでは、この「ホワイトカラーの生産性の圧倒的な向上」のポイントを提示します。

15:50～16:35

セッション2：なぜ、ベルソニカはERP導入で失敗しなかったのか。中堅製造業が知るべき、ERP導入効果のリアル

講師：ベルソニカ 業務推進グループ 課長 横井 裕和 氏

KPMGコンサルティング シニアマネジャー 大浦 暢也

多くの中堅企業から「SAPは大企業向け」、「効果が見えない」、「人材がいない」ということを、よく耳にしますが、そのような多くの製造業が抱えるERP導入の不安を、ベルソニカの実例をもとに紐解き、導入効果を経営成果につなげた判断と進め方を解説します。

16:35～16:45

休憩

16:45～17:15

セッション３：＜パネルディスカッション＞中堅製造業のERP導入、その壁と突破口 ―実例から学ぶ成功要因

モデレーター：KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー 真下 和孝(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/m/kazuyoshi-mashimo.html)

パネリスト：

ベルソニカ 業務推進グループ 課長 横井 裕和 氏

SAPジャパン コーポレート・トランスフォーメーション ディレクター 村田 聡一郎 氏

KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー 黒木 真人(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/k/makoto-kuroki.html)、シニアマネジャー 大浦 暢也

ERP導入が進まない理由から、プロジェクト推進を阻害する壁の突破方法、導入後のAI・データ活用の展望まで実事例を基に、中堅製造業が押さえるべき論点をパネルディスカッション形式で解説します。

17:20～18:30

ネットワーキング

本セミナーテーマに関して自由にご相談いただく時間を設けております。

【申込URL】

大阪：https://kpmg.com/jp/ja/events/2026/04/20260527-erp-osaka.html

名古屋：https://kpmg.com/jp/ja/events/2026/04/20260603-erp-nagoya.html

広島：http://kpmg.com/jp/ja/events/2026/04/20260623-erp-hiroshima.html

※希望者多数の場合は先着制とさせていただきます。

※個人および同業の方のお申込みにつきましては、お断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの５つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。