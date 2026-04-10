インド共和国 廃棄物発電事業への出資・事業参画

JFEエンジニアリング株式会社

2026年4月10日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田一美、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、インドの大手廃棄物処理会社であるAntony Waste Handling Cell Limited（会長：Jose Jacob Kallarakal、本社：インド・マハラシュトラ州、以下「AWHCL」）の子会社である、Antony Lara Enviro Solutions Private Limitedが設立した2つの廃棄物処理・発電事業会社へ25％出資し、インドでコンセッション[※1]事業に参入します。これにより、当社の海外廃棄物発電事業は、ベトナムに続き、インドが2カ国目の展開先となります。日本の建設・エンジニアリング会社として、インドの廃棄物発電事業への出資及び事業参画は初[※2]となります。

当社とAWHCL社は、以下の２つの事業会社を通じ、アンドラ・プラデーシュ州内地方自治体広域連合および、Swachh Andhra 州営公社（Swachh Andhra Corporation）との間で、20年間の廃棄物処理コンセッション契約を締結いたしました。

1）Kadapa Renew Energy Pvt. Ltd.

2）Kurnool Renew Energy Pvt. Ltd.

本契約に基づき、2026年度より２つの廃棄物発電プラントの設計・建設を開始、2028年度に完成・運転開始を予定しています。各プラントでは、一般廃棄物を日量最大1000トン受け入れ、うち750トンを焼却処理しクリーンエネルギーに転換します。発電出力は15MWで、発電された電力はアンドラ・プラデーシュ州南部配電会社（APSPDCL）に売電され、地域の安定的な電力供給と都市環境の改善に貢献します。

両プラントの設計・調達・建設は、当社100%子会社のJFE Engineering India Pvt. Ltd. （以下「JFEE India」）が請け負います。これは当社グループにとって、インド国内初の廃棄物発電プラント設計・建設案件となります。JFEE Indiaは、2011年に設立以来、当社の日本国内と国外の多種多様な廃棄物発電プロジェクトで技術を磨いてきました。その培った技術を活かしたEPC（設計・調達・建設）サービスが評価され、このたび受注に至りました。JFEE Indiaは、これからもインド国内だけでなく、インド国外の廃棄物発電プラントのプロジェクトを受注できるよう展開していきます。

当社は、AWHCL社のインドにおける廃棄物管理分野で25年以上にわたり培ってきた運営ノウハウと実績と当社の廃棄物発電プラントの建設・運転実績等の技術力を融合させることで、本事業を確実に実行してまいります。

今後もJFEエンジニアリンググループは、インドを含む国内外の市場において、この分野における事業の計画、建設、運営を推進し、志を同じくする現地デベロッパーとの協働を通じて、資源循環型社会の実現に貢献してまいります。

※1:コンセッション契約とは、政府または地方自治体が土地や建物の所有権を保持したまま、公共インフラの資金調達、建設、運営・維持管理を一定期間、民間企業に委託する方式です。

※2:JFEエンジニアリング調べ（2026年4月）

■各社概要

JFEエンジニアリング株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/169_1_3676dcfdadfe4066ee52f01ffb4471c1.jpg?v=202604101151 ]JFE Engineering India Pvt. Ltd.[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/169_2_24e246031adbd52680ce518772779efb.jpg?v=202604101151 ]Antony Waste Handling Cell Ltd.[表3: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/169_3_b62e638da60fbcf9ec502025e0b04470.jpg?v=202604101151 ]Kadapa Renew Energy Pvt. Ltd./ Kurnool Renew Energy Pvt. Ltd.[表4: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/169_4_5d434d501a80fbab642e727df568f0a0.jpg?v=202604101151 ]

■事業スキーム

■位置図

■プロジェクトメンバー

前列中央Antony Waste Handling Cell社 会長Mr. Jose Jacob Kallarakal、前列右から2番目 当社リサイクルビジネス推進事業部長 臼井 彰

本件に関するお問い合わせは下記にお願い致します。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部 広報室