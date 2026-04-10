今田耕司 芸歴40周年・還暦記念公演『今田耕司のLet’s！コメディーショー！！』開催決定！

吉本興業株式会社

2026年6月に今田耕司 芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s！コメディーショー！！』の開催が決定いたしました。

SNSで互いに傷つけ合う光景が絶えない現代。そんな息苦しい日常を離れ、スマホの電源を切り、劇場という特別な空間で「ただただ一緒に笑う」。そんな今田耕司の想いから始まった本公演は老若男女、誰が見ても幸せになれる“あたたかい笑い”をお届けします。

脚本・構成にはザ・プラン9のお～い！久馬を迎え、出演者には藤井隆や椿鬼奴をはじめとする豪華メンバーが集結。今田耕司と個性豊かな仲間たちによる、完全オリジナルの新作コメディをお披露目します。さらに、今田自身が作詞を手がけるテーマソング、豪華ゲストによる漫才、客席一体となって楽しむゲームコーナーなど、盛りだくさんの内容になっています。

石川・福島・福岡を皮切りに、今田耕司があなたの街へ直接「笑い」をお届けします。チケットは4月11日(土)11:00よりFANYチケット、4月21日(火)11:00よりチケットぴあ・ローチケにて先行受付、5月2日(土)10:00より一般発売を開始します。

今田耕司 コメント

各地方に出かけていって、直接皆さんに生でみていただける機会なので、楽しんでもらえるように精一杯頑張ります。

皆さん、家族でも、カップルでも、友達とでも、一人でも、ぜひ劇場に会いに来てください。

『今田耕司のLet’s！コメディーショー！！』 概要

【開催概要】

・タイトル： 今田耕司のLet‘s！コメディーショー！！

・脚本・構成： お～い！久馬（ザ・プラン9）

・料金： 前売 6,800円（税込）/ 当日 7,300円（税込）

・出演者：

▼コメディーショー

今田耕司、藤井隆、椿鬼奴、ハロー植田、スクールゾーン、ガンバレルーヤ

▼ネタ出演（日替わり）

石川：ガクテンソク、バッテリィズ、滝音

福島：ニューヨーク、ドンデコルテ、たくろう

福岡：見取り図、マユリカ、エバース

【主催】

吉本興業株式会社

【制作】

SLUSH-PILE.

【チケット販売スケジュール】

・FANYチケット先行：4月11日(土) 11:00～

4月21日(火)11:00まで

・チケットぴあ・ローチケ先行：

4月21日(火) 11:00～

4月28日(火)11:00まで

・一般発売：5月2日(土)10:00～

（FANY・ぴあ・ローチケにて）

【公演スケジュール】

1.【石川公演】 2026年6月7日(日) 17:00開演／石川県立音楽堂 邦楽ホール

2.【福島公演】 2026年6月21日(日) 17:00開演／いわき芸術文化交流館アリオス セキショウ中劇場

3.【福岡公演】 2026年6月27日(土) 13:00開演／SAWARAPIA 福岡県立ももち文化センター 大ホール

FANYチケットURL：https://r.ticket.fany.lol/imadacomedyshow(https://r.ticket.fany.lol/imadacomedyshow)