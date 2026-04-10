【BERING】北極の空と氷が織りなす、自然界の不変の美しさを表現したアイスブルーコレクション

マーサインターナショナル株式会社

マーサインターナショナル株式会社(所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F、代表取締役：吉野 浩史)は、デンマークデザインウォッチブランド「BERING(ベーリング)」の新作「アイスブルー」コレクションを2026年4月10日(金)、4月24日（金）に発売します。

URL:https://bering.jp/lp/iceblue_2026/(https://bering.jp/lp/iceblue_2026/)

A quiet and beautiful color "Ice Blue"

BERINGは北極の広大な大自然からインスピレーションを得て誕生したブランドです。

限りなく澄み渡る北極の美しさを表現したアイスブルーは、ブランドを表現する上でかかすことのできない色の1つであり、BERING特有のシャープでモダンなミニマリズムを一層際立たせてくれます。

Classic Scandinavian Series／11935-007Ref.11935-007

無駄のない必要最小限の要素で構成されながら、実用的かつ普遍的なデザインとして、2025年にグッドデザイン賞を受賞したブランドを代表するベーシックなモデルからアイスブルーカラーが登場。

ヘアライン加工を施したステンレススチールケースのクールな質感とアイスブルーのコンビが美しい1本です。

Classic Mini Series／11022-368左：Ref.11022-368 右：Ref.11022-360（既存モデル）

22mmの小ぶりなケースと幅8mmの繊細なストラップをあわせた "Classic mini" シリーズ。

ダークトーンのメッシュストラップを採用したことで、文字盤のアイスブルーがより引き立ちます。

文字盤、ケース、ストラップのカラーバランスが際立つジュエリーの様なコレクションです。

Classic Scandinavian Series／13436-408-J、13426-468-J左：Ref.13436-408-J 右：Ref.13426-468-J

派手さを抑えた知的なトーンでありながら、涼しく清らかな印象を与えてくれるアイスブルー。

文字盤の仕上げに垂直と水平のヘアライン加工を施すことで、フラットな面に立体感と幾何学的な美しさが生まれました。

光の当たり方や腕の動きに応じて、縦方向と横方向のヘアライン仕上げが交互に光を反射・吸収し、まるで氷の結晶が煌めくような幻想的なグラデーションを見せます。

〈着用イメージ〉

〈商品仕様〉

11935-00711022-36813436-408-J13426-468-J13436-408-J & 13426-468-JRef.11935-007

2026年4月10日発売

価格：20,900円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

サイズ：幅36mm / 厚７mm

ブレスレット：ステンレススチール

重さ：59g

防水：3ATM

Ref.11022-368

2026年4月10日発売

価格：20,900円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

サイズ：幅22mm / 厚6mm

ブレスレット：ステンレススチール

重さ：25g

防水：3ATM

Ref.13436-408-J

2026年4月24日発売

価格：24,200円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

サイズ：幅36mm / 厚8.5mm

ブレスレット：ステンレススチール

重さ：36.5g

防水：3ATM

Ref.13426-468-J

2026年4月24日発売

価格：24,200円（税込）

ムーブメント：クオーツ

ケース：ステンレススチール

サイズ：幅26mm / 厚7.5mm

ブレスレット：ステンレススチール

重さ：20g

防水：3ATM

詳細を見る :https://bering.jp/lp/iceblue_2026/

〈日本総輸入代理店〉

マーサインターナショナル株式会社

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F

TEL.03-3527-3920

URL:https://www.marsainc.co.jp