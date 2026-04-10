【BERING】北極の空と氷が織りなす、自然界の不変の美しさを表現したアイスブルーコレクション
マーサインターナショナル株式会社(所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F、代表取締役：吉野 浩史)は、デンマークデザインウォッチブランド「BERING(ベーリング)」の新作「アイスブルー」コレクションを2026年4月10日(金)、4月24日（金）に発売します。
URL:https://bering.jp/lp/iceblue_2026/(https://bering.jp/lp/iceblue_2026/)
A quiet and beautiful color "Ice Blue"
BERINGは北極の広大な大自然からインスピレーションを得て誕生したブランドです。
限りなく澄み渡る北極の美しさを表現したアイスブルーは、ブランドを表現する上でかかすことのできない色の1つであり、BERING特有のシャープでモダンなミニマリズムを一層際立たせてくれます。
Classic Scandinavian Series／11935-007
Ref.11935-007
無駄のない必要最小限の要素で構成されながら、実用的かつ普遍的なデザインとして、2025年にグッドデザイン賞を受賞したブランドを代表するベーシックなモデルからアイスブルーカラーが登場。
ヘアライン加工を施したステンレススチールケースのクールな質感とアイスブルーのコンビが美しい1本です。
Classic Mini Series／11022-368
左：Ref.11022-368 右：Ref.11022-360（既存モデル）
22mmの小ぶりなケースと幅8mmの繊細なストラップをあわせた "Classic mini" シリーズ。
ダークトーンのメッシュストラップを採用したことで、文字盤のアイスブルーがより引き立ちます。
文字盤、ケース、ストラップのカラーバランスが際立つジュエリーの様なコレクションです。
Classic Scandinavian Series／13436-408-J、13426-468-J
左：Ref.13436-408-J 右：Ref.13426-468-J
派手さを抑えた知的なトーンでありながら、涼しく清らかな印象を与えてくれるアイスブルー。
文字盤の仕上げに垂直と水平のヘアライン加工を施すことで、フラットな面に立体感と幾何学的な美しさが生まれました。
光の当たり方や腕の動きに応じて、縦方向と横方向のヘアライン仕上げが交互に光を反射・吸収し、まるで氷の結晶が煌めくような幻想的なグラデーションを見せます。
〈着用イメージ〉
11935-007
11022-368
13436-408-J
13426-468-J
13436-408-J & 13426-468-J
〈商品仕様〉
Ref.11935-007
2026年4月10日発売
価格：20,900円（税込）
ムーブメント：クオーツ
ケース：ステンレススチール
サイズ：幅36mm / 厚７mm
ブレスレット：ステンレススチール
重さ：59g
防水：3ATM
Ref.11022-368
2026年4月10日発売
価格：20,900円（税込）
ムーブメント：クオーツ
ケース：ステンレススチール
サイズ：幅22mm / 厚6mm
ブレスレット：ステンレススチール
重さ：25g
防水：3ATM
Ref.13436-408-J
2026年4月24日発売
価格：24,200円（税込）
ムーブメント：クオーツ
ケース：ステンレススチール
サイズ：幅36mm / 厚8.5mm
ブレスレット：ステンレススチール
重さ：36.5g
防水：3ATM
Ref.13426-468-J
2026年4月24日発売
価格：24,200円（税込）
ムーブメント：クオーツ
ケース：ステンレススチール
サイズ：幅26mm / 厚7.5mm
ブレスレット：ステンレススチール
重さ：20g
防水：3ATM
詳細を見る :
https://bering.jp/lp/iceblue_2026/
〈日本総輸入代理店〉
マーサインターナショナル株式会社
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-7-9 TQ茅場町 4F
TEL.03-3527-3920
URL:https://www.marsainc.co.jp