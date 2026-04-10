マラトンキャピタルと福岡県でEC通販・オリジナル商品開発事業を行う株式会社ディーエムエーとの資本業務提携のお知らせ

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

マラトンキャピタルパートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小野俊法、以下「マラトンキャピタル」）が運営するマラトン2号投資事業有限責任組合（以下「マラトン２号ファンド」）は、2026年1月8日付でマラトン2号ファンドが出資する特別目的会社を通じて、福岡県を拠点にEC通販事業・オリジナル商品の企画開発を展開する株式会社ディーエムエー（以下「ディーエムエー」）と資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

2009年の設立以来、ディーエムエーは約15年にわたり、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング等の主要ECモールおよび自社サイトを通じた通販事業を中核として、オリジナルのスマート照明ブランド「Edison Smart（エジソンスマート）」や意匠性の高いレトロLED電球「Edison Bulb LED（エジソンバルブLED）」、レディースインナー「PRESSLIM（プレスリム）」等、複数のオリジナルブランドの企画・開発・販売を手掛けてまいりました。海外提携先工場との連携により製品の企画から製造・販売まで一貫した体制を構築しており、インテリア・ライフスタイル領域において独自のブランドポートフォリオを形成しています。

マラトンキャピタルは、ディーエムエーが長年にわたり培ってきたオリジナルブランド開発力・ECオペレーション能力・製品企画から販売までの一貫した事業体制を高く評価しており、本提携を通じて、販売チャネルの多様化や新ブランドの育成、専門人材の紹介・採用力の向上、組織体制の強化等を通じたディーエムエーの更なる事業成長に向けて全力で支援をしてまいります。

ディーエムエー概要

・会社名：株式会社ディーエムエー

・代表者：代表取締役 中原 敏

・所在地：福岡県福岡市中央区高砂2-24-12 DMAビル2F

・主な業務内容：EC通販事業、オリジナル商品の企画・開発・販売

・設立：2009年5月

・URL：https://dma-int.jp/ , https://edison-led.co.jp/

マラトンキャピタル概要

・会社名：マラトンキャピタルパートナーズ株式会社

・代表者：代表取締役社長 小野 俊法

・所在地：東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング21階

・主な業務内容：プライベートエクイティファンドの組成、運営、管理に付随する全ての業務

・設立：2021年4月

・URL：https://www.marathoncapital.co.jp/