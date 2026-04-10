スタンプを集めてカバくんを描こう！ 大阪・大泉緑地でお絵描きハイクスタンプラリー開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）が提供する山のスタンプラリーアプリ(R)「YAMASTA（ヤマスタ）」は、2026年4月11日（土）から、お絵描きハイク「大泉緑地カバくんスタンプラリー」を実施いたします。

※「山のスタンプラリーアプリ(R)」は山と溪谷社の登録商標です。

◆大阪4大緑地のひとつ・大泉緑地

大阪府堺市と松原市にまたがる大泉緑地（おおいずみりょくち）は、約32万本もの樹木が植えられた広大な森林公園。15品種約1万株が楽しめる「かきつばた園」をはじめ、桜やアジサイなど四季折々の花が園内を彩り、気軽に自然を感じられる憩いの場として近隣住民に愛されています。

◆「大泉緑地カバくんスタンプラリー」とは

「大泉緑地カバくんスタンプラリー」は、大泉緑地内のチェックインポイントを巡りながら、歩いた軌跡で絵を描くGPSアートです。すべての行程を歩き切ると、踏破線上に「カバくん」が出現します。

各チェックインポイントで獲得できるスタンプには、堺の街を旅するカバくんがデザインされています。スタンプラリーを踏破してカバくんを完成させるだけでなく、カバくんが堺のどんな場所を訪れたのかにも注目してくださいね。

カバくん

スタンプラリーを達成して応募すると、達成認定証がもらえます。詳しくは、ヤマスタHPの特設ページをご確認ください。

【実施期間】

2026年4月11日（土）～スタンプラリー終了まで

【キャンペーンの詳細】

https://yamasta.yamakei.co.jp/info/oekakihike_oizumikaba.html

◆「GPSアート」とは

「GPSアート」とは、スマートフォンなどのGPS対応端末を使って、歩いた軌跡で地図上に絵や文字を描くアクティビティです。ウォーキングやランニング、サイクリングなど、さまざまなスタイルがあり、“競わないスポーツ”として世界中で楽しまれています。

◆コースとチェックインポイント

＜チェックイン対象の場所／9か所＞

1. 噴水

2. 八角花壇

3. 双ヶ丘

4. 双子山

5. 笠伏山

6. 小笠山

7. パーゴラ

8. スポーツハウス

9. 加呂登橋（北側橋台付近）

※軌跡の記録には専用アプリをご使用ください

◆スタンプラリーを達成して達成認定証をもらおう

すべてのスタンプを集めてスタンプラリーを達成すると、特典として達成認定証がもらえます。

◆ヤマスタとは

「ヤマスタ」は、山頂や観光名所などの所定の場所でアプリ内のチェックインボタンを押すと、その場所ごとにデザインされたデジタルスタンプが発行される、山や自然を巡るスタンプラリーアプリです。スタンプラリーイベントとして設定された複数のチェックイン場所を巡ることが出かけるきっかけとなり、スタンプを全部集めることでコンプリートの達成感が味わえます。現在、全国で66のスタンプラリーイベントを実施しており、累計訪問者数は112万人を超えています。

ヤマスタのスタンプを獲得するチェックイン機能は、スマホの位置情報システム（GPS）を利用しているため、携帯電波（通話）がオフラインの環境下でも使用ができます。また、スタンプラリーイベントをアプリとサーバーが管理しているので、実施期間を自在に設定することができます。イベントには期間中であればいつでも自分都合で参加することができ、スタンプ押印のために窓口に並ぶ必要もないので、誰でも気軽にスタンプを集めることができます。2025年には、ヤマスタを使った登山やハイキングがさらに便利になる機能やサポートが充実した、有料サブスクリプションサービス「ヤッホー会員」を開始しました。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：野地・杉浦

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7321-bd5e22715a8590e7bf267640003f1668.pdf