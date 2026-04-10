『にゃんこ大戦争』13と1/2周年記念イベント「にゃんこレンジャー」開催決定のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』13と1/2周年を記念して、2026年4月17日（金）11:00から「13と1/2周年記念イベント」の開催を決定いたします。

限定キャラが手に入る13と1/2周年記念イベント「にゃんこレンジャー」が登場予定！

『にゃんこ大戦争』はもうすぐ13と1/2周年を迎えます。長年のご愛顧に感謝して大盤振る舞いの13と1/2周年記念イベントを開催予定！

にゃんこレンジャーと怪人たちによる、世界の平和をかけた戦いが続々登場予定！

第1週から第4週まで、様々な限定イベントやミッション、限定キャラクターたちが登場します！

すべてのにゃんこレンジャーを仲間にすると…？

さらに、新たな仲間も登場…！？

他にもイベント盛りだくさん！今後の情報をお見逃しなく！

13と1/2周年ティザームービー公開中！

『にゃんこ大戦争』13と1/2周年記念イベントの開催を間近に控え、スペシャルティザームービーを公開しております。ぜひご覧下さい。

「にゃんこ大戦争13と1/2周年スペシャルティザームービー『次回予告』篇」視聴ページ

https://youtu.be/-HNS5G4Zuxc

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/717_1_ecac5f1e2368865c658cbea31fc93c55.jpg?v=202604101151 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。