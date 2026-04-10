ＢＳテレ東「全力YELL！ボートレーススピリッツ」4月後半放送内容のお知らせ

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）が制作協力し、ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）で毎週日曜日１６：００～１６：５４に放送している「全力YELL！ボートレーススピリッツ」。注目レースを生中継するとともに、ボートレース／ボートレーサーを応援する各種コーナー・企画や最新トピックスの紹介等、ボートレースの魅力や楽しさをたっぷりとお届けします。4月後半の放送内容は以下の通りです。

【４月１９日（日）】福西崇史さんがゲスト出演！

▪ボートレース戸田「ＧIIIサントリー杯」１２Ｒ優勝戦（最終日）

▪ボートレース津「ヴィーナスシリーズ第２戦 ＢＯＡＴＢｏｙカップ」１２Ｒ準優勝戦（５日目）

▪ボートレース尼崎「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」１２Ｒ（３日目）

戸田の注目は稲田浩二！今年は２度のＧI優勝戦進出を果たし、リズム好調！当地では過去にＧI周年記念を制覇しており、実績も申し分ないだけに今大会での活躍に期待がかかる！津の注目は井上遥妃！ＳＧボートレースオールスターでＳＧ初出場を控える２３歳は、今年１月にＧIIIオールレディースで遂に初優勝！現在、人気・実力ともに上昇中の鳴門フレッシュルーキーの活躍に期待したい！尼崎の注目は権藤俊光。２月のＧI近畿地区選手権では、強豪ぞろいの中ＧI初優勝を成し遂げ、３月のＳＧボートレースクラシックで念願のＳＧ初出場も果たすなど絶好調！勢いそのままに頂点を勝ち取ることができるか！？

ゲストは、元サッカー日本代表の福西崇史！お楽しみに！

【４月２６日（日）】ＰＧI第２７回マスターズチャンピオンの優勝戦を生中継！

ボートレース宮島「ＰＧI第２７回マスターズチャンピオン」１２Ｒ優勝戦（最終日）

▪ボートレース宮島 「ＰＧI第２７回マスターズチャンピオン」 １２Ｒ優勝戦 （最終日）

４５歳以上のベテランレーサーのナンバーワンを決める戦い、PＧIマスターズチャンピオン！今年は果たしてどのレーサーが優勝を手にするのか！？

シリーズを牽引するのは池田浩二！昨年はＳＧグランドチャンピオンで優勝を果たし、ＳＧ優勝回数を１１回に更新。松井繁の持つ現役最多のＳＧ優勝１２回に迫る活躍を見せた。今年はＧIで5連続優勝戦進出を決め、うち１回を優勝！今大会への参戦は２度目だが、近況のリズムに関してはメンバー中トップと見て間違いない！愛知の絶対的エースが、今年２度目のＧI制覇を目指す！

六本木にはミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ銅メダリストの小林陵侑、現地・ボートレース宮島には２０２６ＣＭキャラクターのファーストサマーウイカがゲスト出演！さらに東京２０２０オリンピック陸上日本代表の寺田明日香が、アスリート目線で熱き戦いを徹底リポート！お見逃しなく！

＜番組概要＞

番組名：全力YELL！ボートレーススピリッツ

放送局：ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）

放送日時：毎週日曜１６：００～１６：５４

出演者：【MC】磯山さやか（タレント） 【解説】渡辺将司（マクール編集長）

ウェブサイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/

ファンクラブサイト：https://boatrace-premier.jp/

公式X：@zenryokuYELL

※都合により放送日時・内容が変更される場合があります。