【イベントレポート】約300人が体験！五感で楽しむ“移動型POP-UP”期間限定イベント「SAKURA Moving POP-UP」を開催

■UNOVEの世界観を五感で体験！

期間限定イベント「SAKURA Moving POP-UP」を実施

Wyatt Co.,Ltd.

「羨望の柔らかさと心惹かれる香り」をコンセプトとする韓国発パーソナルケアブランド「UNOVE（アノブ）」は、春限定の新商品「桜エディション」の発売を記念し、ブランドの世界観を体験いただける期間限定イベント「SAKURA Moving POP-UP」を、2026年3月26日（木）～4月1日（水）の期間に開催いたしました。

本イベントは、桜色に装飾された特別仕様のアフタヌーンティーバスに乗車し、UNOVEが提案する“至福のひととき”を五感で体験いただける移動型POP-UPとして実施いたしました。完全招待制の特別イベントとして、約300人のインフルエンサーや一般消費者の方にご参加いただき、ブランドの世界観を体感いただく機会となりました。

■実施概要

イベント名：SAKURA Moving POP-UP

開催期間：2026年3月26日（木）～4月1日（水）

開催場所：東京都渋谷区神宮前5丁目53－70周辺

イベント参加者数：約300名 ※完全招待制

参加対象者：一般当選者／インフルエンサー

■本イベントの特徴

●桜をテーマにした特別仕様のアフタヌーンティーバスを展開

本イベントでは、桜色に装飾された特別仕様のアフタヌーンティーバスを舞台に、UNOVEのブランド世界観を体験いただける空間を創出しました。

バス車内には桜をモチーフとした装飾やブランドカラーを取り入れ、乗車するだけで春の特別感を感じられる演出を実施。非日常感のある移動型POP‐UPを通じて、ブランドへの没入感を高める設計といたしました。

●ブランド体験と連動したオリジナルメニューを提供

イベントでは、桜をテーマにした特別メニューのアフタヌーンティーおよびドリンクを提供し、ブランドコンセプトである「至福のひととき」を五感で体感いただける内容としました。こうした体験を通じて、来場者からは「特別な時間を過ごしているようで嬉しかった」「春らしい世界観をゆっくり楽しめた」といった声も聞かれ、ブランドが提案する価値を実感いただく機会となりました。

●UNOVE製品を実際に手に取れる体験機会

車内では、UNOVEの代表製品を実際に手に取って体験できる機会を設け、乗車中にはUNOVEやヘアケアに関連したクイズやダメージヘアセルフチェックも実施しました。

商品に楽しみながら触れていただくことで、来場者からは「香りが印象に残った」「実際に自宅でも使ってみたいと思った」といった声も見られ、商品理解およびブランドへの好意形成につながる様子が見受けられました。

■製品情報

■ダメージリペアヘアマスク

サラサラにこだわる！毎日サラサラ髪 #こだわりヘアパック

パーマ、カラー、熱で傷んだ髪にもうれしい！プレミアムタンパク質*¹配合で、使うたびうるおい満ちるツヤ髪へ。タンパク質由来成分*¹やケラチン*²がうるおいをたっぷり閉じ込め、しなやかで健やかな美髪へ導きます。

*¹ 加水分解ケラチン、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ダイズタンパク、加水分解トウモロコシタンパク、加水分解アボカドタンパク(全て毛髪補修・保湿成分)

*² 加水分解ケラチン(毛髪補修・保湿成分)

■シルクヘアオイル

べたつかずシルクのようなうるツヤ髪へ、しっとりまとまる軽い仕上がり

タンパク質由来成分*配合で毛先までしっとりうるおい集中ケア。熱ダメージから髪を守り、上品なツヤを与えるシルキーヘアオイル。

*加水分解シルク、加水分解野菜タンパク、加水分解ケラチン、加水分解コンキオリンタンパク(全て保湿成分)

■ヘアパフュームミスト

ウォーターベースの保湿成分*配合で、さわやかでほのかな香りを残すプレミアムパフュームミスト

*ＢＧ、ダマスクバラ花水、グリセリン(全て保湿成分)

【テンダーブルーム】 爽やかなシトラスに、甘く柔らかなフローラルが重なり合う、魅力あふれるフローラルムスクの香り

【ウォームペタル】 暖かなウッディノートに、澄んだホワイトフローラルが寄り添う、上品で調和のとれたウッディフローラルムスクの香り

■UNOVEとは

韓国発のパーソナルケアブランド「UNOVE」は、「羨望の柔らかさと香りで「私」を解き放つ」がコンセプトの下、「羨望の柔らかな髪へ」導くために、ダメージ髪に潤いを与え、柔らかさや香りを基にムードをまとうことができるのが特徴です。

代表製品である『ディープ ダメージ トリートメント EX』が4年連続 オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS) ヘアケア部門1位、Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS ヘアケアカテゴリー1位、LIPSベストコスメ2025 インバストリートメント部門1位、VOCE 韓国ベストコスメ 2025 ヘアケア 部門1位など日韓アワードにて多数受賞しており、ビューティー強国でも愛され続けているブランドです。

【POINT】

１.韓国K-BEAUTY 代表プラットフォームで1位を獲得

2022～2025年に4年連続オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS)でヘアケア部門第1位

2024~2025年韓国オリーブヤングアワード(OLIVE YOUNG AWARDS) シャンプー部門第2位

２.24時間対応！髪の美容液

髪に必要なタンパク質を素早くチャージできるようシャンプーの他に、ウォータリータイプ・

オイルタイプ・熱から守るクリームタイプなど複数のトリートメントをラインナップ

３.まるで香水！こだわりのシグネチャーパフューム

専門調香技術を適用したアノブだけのシグネチャーパフュームで魅力的でフレッシュな香りを表現

■各種リンク

・アノブ公式サイト ：https://unove.jp/

・Qoo10公式ストア ：https://www.qoo10.jp/shop/unove

・日本公式X ：https://x.com/UNOVE_japan

・日本公式Instagram ：https://www.instagram.com/unove.jp/