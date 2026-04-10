50Gパッシブ光ネットワーク（PON）機器市場は、次世代チップセット、共存ソリューション、高速光ファイバー技術の進展により拡大

50Gパッシブ光ネットワーク（PON）機器市場は、次世代チップセット、共存ソリューション、高速光ファイバー技術の進展により拡大