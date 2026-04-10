ホルムズショックにより相次ぐ建材の値上げを受け、 非石油系断熱材の納期・価格の問い合わせが増加 安定供給に向け、断熱材に関する無料相談窓口を開設

ホルムズショックにより相次ぐ建材の値上げを受け、 非石油系断熱材の納期・価格の問い合わせが増加 安定供給に向け、断熱材に関する無料相談窓口を開設