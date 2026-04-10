【ハナコ×KTS】一社提供ラジオ番組の初回収録を実施
川田テクノシステム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：工藤 克士）（以下、KTS）は、採用広報の取り組みの一環として、2026年4月よりニッポン放送とABCラジオで放送されるラジオ番組「KTS presents ハナコのなんとかしタロウ！」の提供を開始しました。
本番組のパーソナリティは、お笑い芸人のハナコさんが務めます。
本番組は、KTSのキャッチコピーである「公共インフラの問題をDXでなんとかする」にちなみ、リスナーが日常の中で感じる“なんとかしたい！”をテーマに、解決策を模索しながら楽しくトークを展開する一社提供番組です。
1回20分の番組構成で、移動時間やちょっとした空き時間にも気軽に聴ける点も特徴のひとつです。
短期的な訴求ではなく、学生を中心としたリスナーに対し、番組を通じて親しみやすい企業イメージの醸成を目指しています。
4月2日、ニッポン放送のスタジオにて初回収録を行いました。
番組では、リスナーやゲストの悩みに寄り添いながら、寄り道や脱線も交えた自由度の高いトークが展開され、終始和やかな雰囲気の中で収録が進みました。
ハナコさんによる軽快な掛け合いと、共感を大切にしたトーク構成により、悩みを「解決すること」だけでなく、「考える過程そのものを楽しむ」番組となっています。
今後も、リスナーが気軽に楽しめるコンテンツとして、継続的に放送していきます。
■番組情報
番組名：KTS presents ハナコのなんとかしタロウ！
放送局：ニッポン放送（東京）／ABCラジオ（大阪） ※PODCASTでアーカイブ配信
放送期間：2026年4月～2027年3月（予定）
放送時間：
＜ニッポン放送＞毎週土曜 15:50-16:10
＜ABCラジオ＞毎週土曜 22:10-22:30
番組公式サイト：https://www.1242.com/hanaco/
■会社概要
会社名：川田テクノシステム株式会社
代表者：工藤 克士
所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
TEL：03-5657-0510
URL：https://www.kts.co.jp/
事業内容：システム開発（自社製品）、SI／コンサルテーション、橋梁設計
■本件に関するお問合せ
会社名：川田テクノシステム株式会社
TEL：03-5657-0510
E-Mail：webmaster@kts.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346578/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346578/images/bodyimage2】
配信元企業：川田テクノシステム株式会社
本番組のパーソナリティは、お笑い芸人のハナコさんが務めます。
本番組は、KTSのキャッチコピーである「公共インフラの問題をDXでなんとかする」にちなみ、リスナーが日常の中で感じる“なんとかしたい！”をテーマに、解決策を模索しながら楽しくトークを展開する一社提供番組です。
1回20分の番組構成で、移動時間やちょっとした空き時間にも気軽に聴ける点も特徴のひとつです。
短期的な訴求ではなく、学生を中心としたリスナーに対し、番組を通じて親しみやすい企業イメージの醸成を目指しています。
4月2日、ニッポン放送のスタジオにて初回収録を行いました。
番組では、リスナーやゲストの悩みに寄り添いながら、寄り道や脱線も交えた自由度の高いトークが展開され、終始和やかな雰囲気の中で収録が進みました。
ハナコさんによる軽快な掛け合いと、共感を大切にしたトーク構成により、悩みを「解決すること」だけでなく、「考える過程そのものを楽しむ」番組となっています。
今後も、リスナーが気軽に楽しめるコンテンツとして、継続的に放送していきます。
■番組情報
番組名：KTS presents ハナコのなんとかしタロウ！
放送局：ニッポン放送（東京）／ABCラジオ（大阪） ※PODCASTでアーカイブ配信
放送期間：2026年4月～2027年3月（予定）
放送時間：
＜ニッポン放送＞毎週土曜 15:50-16:10
＜ABCラジオ＞毎週土曜 22:10-22:30
番組公式サイト：https://www.1242.com/hanaco/
■会社概要
会社名：川田テクノシステム株式会社
代表者：工藤 克士
所在地：東京都千代田区神田須田町1-25
TEL：03-5657-0510
URL：https://www.kts.co.jp/
事業内容：システム開発（自社製品）、SI／コンサルテーション、橋梁設計
■本件に関するお問合せ
会社名：川田テクノシステム株式会社
TEL：03-5657-0510
E-Mail：webmaster@kts.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346578/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346578/images/bodyimage2】
配信元企業：川田テクノシステム株式会社
プレスリリース詳細へ