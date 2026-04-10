社員の健康がサービス品質を支える──トミザワグループ、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定
リユース事業を中心に幅広いサービスを展開するトミザワグループ（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：池島隆）は、経済産業省および日本健康会議が認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。
本認定は、社員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に取り組んでいる企業として評価されたものです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346509/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346509/images/bodyimage2】
トミザワグループは、社員と会社が一体となり健康経営を推進し、社員一人一人が健康維持・増進に取り組みます。
そのため当グループでは、以下のような健康経営の取り組みを推進しています。
・健康診断受診の徹底とフォロー体制の強化
・ストレスチェックの実施と職場環境の改善
・長時間労働の抑制と働き方の見直し
・社員の健康意識向上に向けた啓発活動 など
これらの取り組みにより、社員が安心して働ける環境づくりを進めるとともに、サービスの安定供給や品質向上を通じて、お客様への価値提供にもつなげています。
＊トップメッセージ＊
トミザワグループは、社員の健康を重要な経営資源の一つと位置づけています。社員が心身ともに健康であることが、企業の持続的成長と社会への価値提供につながると考え、今後も健康維持・増進に向けた取り組みを推進してまいります。
株式会社トミザワ
代表取締役社長 池島 隆
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346509/images/bodyimage3】
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島隆
URL： https://www.tomizawa.net
■グループ会社 株式会社三洋エクスプレス、高栄自動車工業株式会社、株式会社スフィーダ
--------------------
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
本認定は、社員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に取り組んでいる企業として評価されたものです。
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トミザワグループは、社員と会社が一体となり健康経営を推進し、社員一人一人が健康維持・増進に取り組みます。
そのため当グループでは、以下のような健康経営の取り組みを推進しています。
・健康診断受診の徹底とフォロー体制の強化
・ストレスチェックの実施と職場環境の改善
・長時間労働の抑制と働き方の見直し
・社員の健康意識向上に向けた啓発活動 など
これらの取り組みにより、社員が安心して働ける環境づくりを進めるとともに、サービスの安定供給や品質向上を通じて、お客様への価値提供にもつなげています。
＊トップメッセージ＊
トミザワグループは、社員の健康を重要な経営資源の一つと位置づけています。社員が心身ともに健康であることが、企業の持続的成長と社会への価値提供につながると考え、今後も健康維持・増進に向けた取り組みを推進してまいります。
株式会社トミザワ
代表取締役社長 池島 隆
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■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役社長 池島隆
URL： https://www.tomizawa.net
■グループ会社 株式会社三洋エクスプレス、高栄自動車工業株式会社、株式会社スフィーダ
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【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
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