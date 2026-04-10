M-Bus水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式、電磁式、超音波式）・分析レポートを発表
2026年4月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「M-Bus水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、M-Bus水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、M-Bus水道メーター市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は751百万と評価され、2031年には1052百万へ拡大し、年平均成長率は5.0%と見込まれています。スマートシティの進展や水資源管理の高度化により、市場は安定した成長を続けています。
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市場概要
M-Bus水道メーターは、専用通信プロトコルを利用してデータ収集装置と接続し、自動検針や遠隔制御、漏水監視を実現する水道メーターです。柔軟な設置性、高い信頼性、低消費電力といった特長を持ち、住宅、商業施設、産業用途など幅広い分野で活用されています。モノのインターネット技術の進展とともに普及が進み、水管理の効率化に貢献しています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では機械式、電磁式、超音波式などに分かれ、それぞれ測定方式や精度、用途が異なります。
用途別では住宅、産業、商業分野に分類され、各分野で異なる需要特性を持っています。こうした分類に基づく分析により、企業はターゲット市場を明確にし、効率的な事業展開が可能となります。
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主要企業と競争環境
市場にはKamstrup、Zenner、Sagemcom、Integra、Koka、Semtech、Diehl Group、Nordic Automation Systems、Xylem、Itron、Bmeters、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meter、Ploustock、Metter、Huizhongなどの企業が参入しています。これら企業は製品性能、通信技術、価格競争力、信頼性などを軸に競争を展開しています。特にスマート化やデータ活用機能の強化が競争優位性を左右する重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。欧州ではスマートメーター導入が進み、市場が成熟しています。アジア太平洋地域では都市化の進展とインフラ整備により需要が拡大しています。
その他の地域でも水資源管理の重要性の高まりにより市場成長が期待されています。各地域の政策や経済状況が市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、スマートシティの推進、水資源管理の高度化、遠隔監視需要の増加が挙げられます。一方で、導入コストや通信インフラの整備、データセキュリティの確保が課題となっています。
今後は標準化の進展や相互接続性の向上、人工知能やデータ分析技術の活用による高度化が期待されています。また、省エネルギー化や環境配慮も重要なテーマとなっています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「M-Bus水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、M-Bus水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、M-Bus水道メーター市場の現状と将来予測について、定量および定性の両面から包括的に分析したものです。
2024年の世界市場規模は751百万と評価され、2031年には1052百万へ拡大し、年平均成長率は5.0%と見込まれています。スマートシティの進展や水資源管理の高度化により、市場は安定した成長を続けています。
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市場概要
M-Bus水道メーターは、専用通信プロトコルを利用してデータ収集装置と接続し、自動検針や遠隔制御、漏水監視を実現する水道メーターです。柔軟な設置性、高い信頼性、低消費電力といった特長を持ち、住宅、商業施設、産業用途など幅広い分野で活用されています。モノのインターネット技術の進展とともに普及が進み、水管理の効率化に貢献しています。
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市場構造とセグメンテーション
本市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別では機械式、電磁式、超音波式などに分かれ、それぞれ測定方式や精度、用途が異なります。
用途別では住宅、産業、商業分野に分類され、各分野で異なる需要特性を持っています。こうした分類に基づく分析により、企業はターゲット市場を明確にし、効率的な事業展開が可能となります。
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主要企業と競争環境
市場にはKamstrup、Zenner、Sagemcom、Integra、Koka、Semtech、Diehl Group、Nordic Automation Systems、Xylem、Itron、Bmeters、Donghai Group、Goldcard、Qingdao iESLab、Hiwits、Suntront、Viewshine、Sanchuan、Ningbo Water Meter、Ploustock、Metter、Huizhongなどの企業が参入しています。これら企業は製品性能、通信技術、価格競争力、信頼性などを軸に競争を展開しています。特にスマート化やデータ活用機能の強化が競争優位性を左右する重要な要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類されます。欧州ではスマートメーター導入が進み、市場が成熟しています。アジア太平洋地域では都市化の進展とインフラ整備により需要が拡大しています。
その他の地域でも水資源管理の重要性の高まりにより市場成長が期待されています。各地域の政策や経済状況が市場動向に影響を与えています。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、スマートシティの推進、水資源管理の高度化、遠隔監視需要の増加が挙げられます。一方で、導入コストや通信インフラの整備、データセキュリティの確保が課題となっています。
今後は標準化の進展や相互接続性の向上、人工知能やデータ分析技術の活用による高度化が期待されています。また、省エネルギー化や環境配慮も重要なテーマとなっています。
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