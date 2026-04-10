日本発スポーツブランド「BODYMAKER」が2026年4月1日プロボクサー「津川龍也」選手とのスポンサード契約を締結
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）は、2026年4月から2027年3月末まで、プロボクサーの「津川 龍也」選手 ミツキボクシングジム所属とのスポンサード契約を締結した。
ボクシング（boxing）は、拳にグローブを着用しパンチのみを使い、相手の上半身前面と側面のみを攻撃対象とする格闘スポーツ。また、拳闘（けんとう）ともいう。数多くの選手をサポートしてきたBODYMAKERが新たにモデルになっていただくのがプロボクサー津川龍也選手。津川龍也選手は、2018年4月にプロデビュー戦で山田知輝に判定勝ちして依頼、戦績は17戦：14勝（9KO）3敗（1KO）
の実力者だ。これから津川龍也選手は、ボクシングの面白さや魅力をますます拡散してくれるだろう。さらに2026年7月12日（日）に vs 中西 寛多郎選手（黒崎KANAO）と対戦予定。この試合でも強烈なパンチをぶちかましてくれると期待しかない。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346455/images/bodyimage1】
名前：津川 龍也（つがわ りゅうや）
所属：ミツキボクシングジム所属
戦績：17戦：14勝（9KO）3敗（1KO）
2025.04.05 Sバンタム級8回戦
VS カルロ デメシーリョ（比） 判定3-0○
2022.03.08 第86回フェニックスバトル ※日本ユース王座獲得
VS 石川春樹（RK蒲田） 7回2分44秒TKO○
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346455/images/bodyimage2】
■BODYMAKER総合格闘技関連商品サイト：
https://www.bodymaker.jp/shop/e/emma/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
ボクシング（boxing）は、拳にグローブを着用しパンチのみを使い、相手の上半身前面と側面のみを攻撃対象とする格闘スポーツ。また、拳闘（けんとう）ともいう。数多くの選手をサポートしてきたBODYMAKERが新たにモデルになっていただくのがプロボクサー津川龍也選手。津川龍也選手は、2018年4月にプロデビュー戦で山田知輝に判定勝ちして依頼、戦績は17戦：14勝（9KO）3敗（1KO）
の実力者だ。これから津川龍也選手は、ボクシングの面白さや魅力をますます拡散してくれるだろう。さらに2026年7月12日（日）に vs 中西 寛多郎選手（黒崎KANAO）と対戦予定。この試合でも強烈なパンチをぶちかましてくれると期待しかない。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346455/images/bodyimage1】
名前：津川 龍也（つがわ りゅうや）
所属：ミツキボクシングジム所属
戦績：17戦：14勝（9KO）3敗（1KO）
2025.04.05 Sバンタム級8回戦
VS カルロ デメシーリョ（比） 判定3-0○
2022.03.08 第86回フェニックスバトル ※日本ユース王座獲得
VS 石川春樹（RK蒲田） 7回2分44秒TKO○
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346455/images/bodyimage2】
■BODYMAKER総合格闘技関連商品サイト：
https://www.bodymaker.jp/shop/e/emma/
BODYMAKER
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配信元企業：BODYMAKER株式会社
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