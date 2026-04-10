バイタリフィ、「AI博覧会 Spring 2026」の出展が大盛況で終了！Dify活用や生成AIチャットボットの導入に関心が集まる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346544/images/bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年4月7日(火)、8日(水)の2日間、東京国際フォーラムで開催された「AI博覧会 Spring 2026」に出展いたしました。
会期中は多くの方々に弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
■ カンファレンス登壇
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346544/images/bodyimage2】
AI博覧会内で行われたカンファレンスに、弊社AIソリューション事業部 部長の金本貞昭が登壇いたしました。
講演では、Difyを使い、現場主導で進める業務AI自動化の実践ステップを解説いたしました。終了後にはブースにて具体的な導入相談をいただくなど、内製でAIエージェントを構築する動きへの関心の高さが伺えました。
■ ブース展示
ブースでは、以下の2つのメインソリューションを中心にデモンストレーションを実施いたしました。
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346544/images/bodyimage3】
「FirstContact」は、生成AIとRAG（検索拡張生成）を活用した高精度なチャットボットサービスです。今回は社内FAQとしての活用だけでなく、Webサイトでの接客など社外向けのニーズも非常に多く、幅広い層からご相談をいただきました。来場いただいたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成し、即戦力となる顧客対応チャットボットとしてデモを体験いただきました。
製品サイト：https://first-contact.jp/
FirstContactではサポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Facebook連携のお試しも可能です。導入に不安を抱えている方や、 まずはチャットボットがどんな風に使えるか試してみたい方など弊社の営業担当が サポートさせていただきますので 是非お気軽にお問い合わせください！
無料トライアルはこちら：https://first-contact.jp/trial
＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346544/images/bodyimage4】
バイタリフィ独自のノウハウで「Dify」を活用し、導入設計から運用支援、内製化までをトータルで支える伴走型サービス「AIエージェントDRIVE」は、多くの方から高い関心を集めました。ブースでは「AIエージェントを自社で作りたい」という意欲的な声が多く聞かれ、具体的に「今の技術でどこまでできるのか」といった踏み込んだ質問が相次ぎました。また、GeminiやMicrosoft Copilotといった既存サービスとDifyがどう違うのかといった点や、Difyと自社の社内ツールを連携させた業務の自動化・効率化について強い関心が寄せられました。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
展示会でご好評いただいた生成AI活用のデモンストレーションをオンラインでもう一度体験されたい方や、当社製品についてさらに詳細を確認されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
■ 展示会概要
名称 ：名称：AI博覧会 Spring 2026
会期 ：2026年4月7日(火) 10:00-18:00、2026年4月8日(水) 10:00-17:00
会場 ：東京国際フォーラム ホールE
小間番号 ：J-5
主催 ：株式会社アイスマイリー
公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年4月7日(火)、8日(水)の2日間、東京国際フォーラムで開催された「AI博覧会 Spring 2026」に出展いたしました。
会期中は多くの方々に弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
■ カンファレンス登壇
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346544/images/bodyimage2】
AI博覧会内で行われたカンファレンスに、弊社AIソリューション事業部 部長の金本貞昭が登壇いたしました。
講演では、Difyを使い、現場主導で進める業務AI自動化の実践ステップを解説いたしました。終了後にはブースにて具体的な導入相談をいただくなど、内製でAIエージェントを構築する動きへの関心の高さが伺えました。
ブースでは、以下の2つのメインソリューションを中心にデモンストレーションを実施いたしました。
＜生成AIチャットボット＞FirstContact
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346544/images/bodyimage3】
「FirstContact」は、生成AIとRAG（検索拡張生成）を活用した高精度なチャットボットサービスです。今回は社内FAQとしての活用だけでなく、Webサイトでの接客など社外向けのニーズも非常に多く、幅広い層からご相談をいただきました。来場いただいたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成し、即戦力となる顧客対応チャットボットとしてデモを体験いただきました。
製品サイト：https://first-contact.jp/
FirstContactではサポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Facebook連携のお試しも可能です。導入に不安を抱えている方や、 まずはチャットボットがどんな風に使えるか試してみたい方など弊社の営業担当が サポートさせていただきますので 是非お気軽にお問い合わせください！
無料トライアルはこちら：https://first-contact.jp/trial
＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346544/images/bodyimage4】
バイタリフィ独自のノウハウで「Dify」を活用し、導入設計から運用支援、内製化までをトータルで支える伴走型サービス「AIエージェントDRIVE」は、多くの方から高い関心を集めました。ブースでは「AIエージェントを自社で作りたい」という意欲的な声が多く聞かれ、具体的に「今の技術でどこまでできるのか」といった踏み込んだ質問が相次ぎました。また、GeminiやMicrosoft Copilotといった既存サービスとDifyがどう違うのかといった点や、Difyと自社の社内ツールを連携させた業務の自動化・効率化について強い関心が寄せられました。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
展示会でご好評いただいた生成AI活用のデモンストレーションをオンラインでもう一度体験されたい方や、当社製品についてさらに詳細を確認されたい方は、お気軽にお問い合わせください。
■ 展示会概要
名称 ：名称：AI博覧会 Spring 2026
会期 ：2026年4月7日(火) 10:00-18:00、2026年4月8日(水) 10:00-17:00
会場 ：東京国際フォーラム ホールE
小間番号 ：J-5
主催 ：株式会社アイスマイリー
公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
プレスリリース詳細へ