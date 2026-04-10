位相シフトマスク (PSM)グローバル市場予測2026-2032：業界再編の兆候を捉える 主要企業シェア・新規参入リスク分析
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346583/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「位相シフトマスク（PSM）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、位相シフトマスク（PSM）市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1306263/phase-shifting-mask--psm
【市場規模と成長見通し：2026年～2032年】
最新の市場分析によれば、位相シフトマスク（PSM）の世界市場は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5～9.1％で拡大し、2032年には約3,200億円規模に達する見込みです。この成長を牽引する最大の要因は、半導体デバイスの微細化が限界に挑戦する中で、従来のバイナリマスクでは達成できない解像度と焦点深度（DOF）の向上が求められていることにあります。特に、7nm、5nm、さらには3nm以下の先端ノードにおいて、PSM技術は不可欠な存在となっています。
【PSM技術の定義と製品セグメンテーション】
位相シフトマスク（PSM） とは、光の波動性を積極的に利用した最先端フォトマスク技術です。従来型マスクでは解決困難であった回折限界を克服し、透過光の位相を制御することで、ウェハ上に転写されるパターンのコントラストを飛躍的に高めます。
当レポートでは、PSM市場を以下の製品タイプに分類・分析しています。
1. 減衰型位相シフトマスク（Attenuated PSM / AttPSM）
部分的に光を透過する材料（モリブデンシリサイドなど）を用い、透過光と180度の位相差を発生させることで、パターンエッジのコントラストを向上させます。AttPSMは、汎用性の高さから現在のPSM市場で最大のシェアを占めており、ロジックICやメモリデバイスの量産プロセスで広く採用されています。
2. 交替型位相シフトマスク（Alternating PSM / AltPSM）
隣接する開口部間で0度と180度の位相差を交互に設定することで、極めて高解像度のパターン形成を可能にします。AltPSMは特に、ゲート層などの最もクリティカルなレイヤーのパターニングに有効であり、その高い性能から最先端ノードでの採用が拡大しています。
【業界発展の主要特性と競争環境】
競争環境と主要プレイヤーの戦略分析
位相シフトマスク（PSM）市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
Toppan Photomask、DNP（大日本印刷）、Photronics、China Resources Microelectronics Limited（華潤微電子）
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析するとともに、各社の競争戦略を深掘りしています。特に注目すべき点は、以下の通りです。
寡占体制と新興勢力の台頭：従来、PSM市場を含む先端フォトマスク市場は、Toppan、DNP、Photronicsの3社で80％以上のシェアを占めてきました。しかし、中国の半導体自給自足政策の下、華潤微電子などの現地企業が28nmプロセス向け中高級マスクの国産化を急速に進めており、2026年以降の市場構造変化が予測されます。実際、2026年1月には、中国の冠石科技（Guanshi Technology）が28nmラインの関連設備を全て導入完了したと発表しており、中高級マスクの国産代替が加速しています。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「位相シフトマスク（PSM）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、位相シフトマスク（PSM）市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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【市場規模と成長見通し：2026年～2032年】
最新の市場分析によれば、位相シフトマスク（PSM）の世界市場は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5～9.1％で拡大し、2032年には約3,200億円規模に達する見込みです。この成長を牽引する最大の要因は、半導体デバイスの微細化が限界に挑戦する中で、従来のバイナリマスクでは達成できない解像度と焦点深度（DOF）の向上が求められていることにあります。特に、7nm、5nm、さらには3nm以下の先端ノードにおいて、PSM技術は不可欠な存在となっています。
【PSM技術の定義と製品セグメンテーション】
位相シフトマスク（PSM） とは、光の波動性を積極的に利用した最先端フォトマスク技術です。従来型マスクでは解決困難であった回折限界を克服し、透過光の位相を制御することで、ウェハ上に転写されるパターンのコントラストを飛躍的に高めます。
当レポートでは、PSM市場を以下の製品タイプに分類・分析しています。
1. 減衰型位相シフトマスク（Attenuated PSM / AttPSM）
部分的に光を透過する材料（モリブデンシリサイドなど）を用い、透過光と180度の位相差を発生させることで、パターンエッジのコントラストを向上させます。AttPSMは、汎用性の高さから現在のPSM市場で最大のシェアを占めており、ロジックICやメモリデバイスの量産プロセスで広く採用されています。
2. 交替型位相シフトマスク（Alternating PSM / AltPSM）
隣接する開口部間で0度と180度の位相差を交互に設定することで、極めて高解像度のパターン形成を可能にします。AltPSMは特に、ゲート層などの最もクリティカルなレイヤーのパターニングに有効であり、その高い性能から最先端ノードでの採用が拡大しています。
【業界発展の主要特性と競争環境】
競争環境と主要プレイヤーの戦略分析
位相シフトマスク（PSM）市場の主要企業には、以下のグローバルリーダーが含まれます。
Toppan Photomask、DNP（大日本印刷）、Photronics、China Resources Microelectronics Limited（華潤微電子）
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析するとともに、各社の競争戦略を深掘りしています。特に注目すべき点は、以下の通りです。
寡占体制と新興勢力の台頭：従来、PSM市場を含む先端フォトマスク市場は、Toppan、DNP、Photronicsの3社で80％以上のシェアを占めてきました。しかし、中国の半導体自給自足政策の下、華潤微電子などの現地企業が28nmプロセス向け中高級マスクの国産化を急速に進めており、2026年以降の市場構造変化が予測されます。実際、2026年1月には、中国の冠石科技（Guanshi Technology）が28nmラインの関連設備を全て導入完了したと発表しており、中高級マスクの国産代替が加速しています。