レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 永久磁石市場2035年に699億5,000万米ドル到達 次世代モビリティと再生可能エネルギー牽引でCAGR8.19%拡大見通し
永久磁石市場は、2025年から2035年にかけて、318億4,000万米ドルから699億5,000万米ドルに達すると予測されています。この市場は、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.19%で成長すると見込まれています。永久磁石は、電気自動車（EV）、再生可能エネルギー、そして高度な電動モーターの分野において重要な役割を果たしており、その需要は多様な産業にわたります。特に、風力発電所や磁気浮上システム、さらには自動車や航空宇宙産業などでの採用が増加しています。
市場を牽引する要因
近年、インフラの整備や近代化が進む中で、永久磁石への需要は急増しています。特に電動モーターの需要が高まり、電気自動車（EV）や高速鉄道、そしてMaglevシステムの発展に伴い、永久磁石が不可欠な要素となっています。これにより、ネオジム磁石やその他の強力な磁石の需要が急増しており、再生可能エネルギー分野でもその利用が拡大しています。風力発電機やスマートグリッド技術における磁石の役割は、持続可能な電力供給を支える重要な要素となっており、市場の成長に貢献しています。
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市場の制約
一方、永久磁石市場にはいくつかの課題もあります。特に、原材料の価格変動が市場に影響を与えており、レアアース元素の供給不安定性が品質や価格に波及しています。エネルギーコストの上昇や原材料の価格変動により、供給チェーンが不安定となり、製造コストが上昇することが予想されています。このため、メーカーは品質と価格のバランスを取ることが難しく、市場成長を制約する要因となり得ます。
市場機会：石油およびガス産業の拡大
石油およびガス分野における永久磁石の需要増加は、市場の大きな機会です。特に掘削技術の進化に伴い、永久磁石はダウンホールセンサーやモーターに利用されており、掘削精度の向上や効率化に寄与しています。永久磁石の特性である外部電源不要で強力な磁場を維持する能力が、エネルギー効率向上のために不可欠であるため、この分野での利用は今後さらに拡大すると予想されています。
主要企業のリスト：
● Hitachi Metals, Ltd.
● Adams Magnetic Products Co., Inc.
● Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
● Arnold Magnetic Technologies Corp.
● Daido Steel Co., Ltd.
● TDK Corporation
● Electron Energy Corporation
● Hangzhou Permanent Magnet Group
● Anhui Earth-Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd.
● Tengam Engineering, Inc.
● Bunting Magnetics Co.
● Alpha Magnet
● Tridus Magnetics and Assemblies
● Ningbo Yunsheng Co. Ltd.
● Magnequench International, LLC,
● Integrated Magnetics
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーション
永久磁石市場は、タイプ別および用途別に細分化されています。タイプ別では、フェライト磁石が2025年の収益面で市場を支配しています。これは主にモーター関連用途に使用されており、自動車やHVACシステムなどで重要な役割を果たしています。しかし、最も急速に成長すると予測されるのは、ネオジム鉄ホウ素（NdFeB）磁石です。この磁石は風力発電機や電気自動車のモーターでの利用が拡大しており、その需要は今後さらに増加する見込みです。
市場を牽引する要因
近年、インフラの整備や近代化が進む中で、永久磁石への需要は急増しています。特に電動モーターの需要が高まり、電気自動車（EV）や高速鉄道、そしてMaglevシステムの発展に伴い、永久磁石が不可欠な要素となっています。これにより、ネオジム磁石やその他の強力な磁石の需要が急増しており、再生可能エネルギー分野でもその利用が拡大しています。風力発電機やスマートグリッド技術における磁石の役割は、持続可能な電力供給を支える重要な要素となっており、市場の成長に貢献しています。
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市場の制約
一方、永久磁石市場にはいくつかの課題もあります。特に、原材料の価格変動が市場に影響を与えており、レアアース元素の供給不安定性が品質や価格に波及しています。エネルギーコストの上昇や原材料の価格変動により、供給チェーンが不安定となり、製造コストが上昇することが予想されています。このため、メーカーは品質と価格のバランスを取ることが難しく、市場成長を制約する要因となり得ます。
市場機会：石油およびガス産業の拡大
石油およびガス分野における永久磁石の需要増加は、市場の大きな機会です。特に掘削技術の進化に伴い、永久磁石はダウンホールセンサーやモーターに利用されており、掘削精度の向上や効率化に寄与しています。永久磁石の特性である外部電源不要で強力な磁場を維持する能力が、エネルギー効率向上のために不可欠であるため、この分野での利用は今後さらに拡大すると予想されています。
主要企業のリスト：
● Hitachi Metals, Ltd.
● Adams Magnetic Products Co., Inc.
● Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
● Arnold Magnetic Technologies Corp.
● Daido Steel Co., Ltd.
● TDK Corporation
● Electron Energy Corporation
● Hangzhou Permanent Magnet Group
● Anhui Earth-Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd.
● Tengam Engineering, Inc.
● Bunting Magnetics Co.
● Alpha Magnet
● Tridus Magnetics and Assemblies
● Ningbo Yunsheng Co. Ltd.
● Magnequench International, LLC,
● Integrated Magnetics
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーション
永久磁石市場は、タイプ別および用途別に細分化されています。タイプ別では、フェライト磁石が2025年の収益面で市場を支配しています。これは主にモーター関連用途に使用されており、自動車やHVACシステムなどで重要な役割を果たしています。しかし、最も急速に成長すると予測されるのは、ネオジム鉄ホウ素（NdFeB）磁石です。この磁石は風力発電機や電気自動車のモーターでの利用が拡大しており、その需要は今後さらに増加する見込みです。