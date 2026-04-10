世界健康と介護のための家具市場、2032年に7662百万米ドル規模へと成長予測
健康と介護のための家具とは
健康と介護のための家具市場は、医療インフラの拡充と世界的な高齢化の進展を背景に、安定した成長を遂げている。2025年の世界市場規模は6,455百万米ドルと推計され、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7％で拡大し、2032年には7,662百万米ドルに達すると予測されている。
患者の安全性と快適性を高めると同時に、医療従事者の業務効率を向上させる健康と介護のための家具は、病院のみならず在宅医療や介護施設においても重要な役割を担っている。近年では、スマート技術の導入や人間工学設計の高度化により、医療・介護環境の質的向上が加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346587/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346587/images/bodyimage2】
図. 健康と介護のための家具の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「健康と介護のための家具―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、健康と介護のための家具の世界市場は、2025年に6455百万米ドルと推定され、2026年には6526百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7%で推移し、2032年には7662百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場概要と主要プレーヤー
健康と介護のための家具市場は、医療用途に特化して設計された製品群で構成され、外科手術の安全性確保や患者の療養環境の改善に不可欠である。主要企業としては、MillerKnoll、Steelcase、Haworth、Okamura Corporation、Paramount Bed Holdingsなどが挙げられ、上位5社で世界市場の約20％のシェアを占めている。地域別では北米が約45％と最大の市場を形成し、欧州および中国がそれぞれ約30％のシェアでこれに続く。
製品別では、患者室用家具が市場の中核を担い、特にスリーパー（付き添い者用ベッド）は約35％のシェアを占めている。用途別では、病院向け需要が最大であり、在宅医療や介護施設向けの需要も急速に拡大している。
バリューチェーンと技術革新
健康と介護のための家具のサプライチェーンは、上流から下流まで高度に専門化されている。上流では、高品質な金属、プラスチック、ラミネート、張地、抗菌コーティング材などが使用され、耐久性と衛生性、さらには医療安全基準への適合が重視される。中流では、メーカーやデザインスタジオが患者室用家具、待合エリア用家具、臨床・検査用家具、手術室やリハビリテーション向けの特殊家具を開発している。
近年の技術革新として、IoTセンサーを搭載したスマートベッドや、体圧分散機能を備えたリクライナー、抗菌・抗ウイルス素材の採用が進んでいる。2025年以降、欧米市場ではデジタルヘルスとの連携が加速し、遠隔モニタリング機能を備えた健康と介護のための家具の導入が進展している。
市場成長要因と課題
市場拡大を支える主な要因として、以下の点が挙げられる。
?高齢化の進展：国連の推計によれば、2030年までに世界の65歳以上人口は10億人を超える見込みであり、介護需要の増大が市場を牽引している。
?医療インフラ投資の拡大：新興国を中心に病院や介護施設の新設が進み、健康と介護のための家具の需要が高まっている。
?患者中心ケアの普及：快適性と安全性を重視した環境整備が医療機関の重要課題となっている。
?人間工学設計と衛生基準の高度化：感染対策や医療従事者の負担軽減を目的とした設計が求められている。
健康と介護のための家具市場は、医療インフラの拡充と世界的な高齢化の進展を背景に、安定した成長を遂げている。2025年の世界市場規模は6,455百万米ドルと推計され、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7％で拡大し、2032年には7,662百万米ドルに達すると予測されている。
患者の安全性と快適性を高めると同時に、医療従事者の業務効率を向上させる健康と介護のための家具は、病院のみならず在宅医療や介護施設においても重要な役割を担っている。近年では、スマート技術の導入や人間工学設計の高度化により、医療・介護環境の質的向上が加速している。
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図. 健康と介護のための家具の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「健康と介護のための家具―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、健康と介護のための家具の世界市場は、2025年に6455百万米ドルと推定され、2026年には6526百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7%で推移し、2032年には7662百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場概要と主要プレーヤー
健康と介護のための家具市場は、医療用途に特化して設計された製品群で構成され、外科手術の安全性確保や患者の療養環境の改善に不可欠である。主要企業としては、MillerKnoll、Steelcase、Haworth、Okamura Corporation、Paramount Bed Holdingsなどが挙げられ、上位5社で世界市場の約20％のシェアを占めている。地域別では北米が約45％と最大の市場を形成し、欧州および中国がそれぞれ約30％のシェアでこれに続く。
製品別では、患者室用家具が市場の中核を担い、特にスリーパー（付き添い者用ベッド）は約35％のシェアを占めている。用途別では、病院向け需要が最大であり、在宅医療や介護施設向けの需要も急速に拡大している。
バリューチェーンと技術革新
健康と介護のための家具のサプライチェーンは、上流から下流まで高度に専門化されている。上流では、高品質な金属、プラスチック、ラミネート、張地、抗菌コーティング材などが使用され、耐久性と衛生性、さらには医療安全基準への適合が重視される。中流では、メーカーやデザインスタジオが患者室用家具、待合エリア用家具、臨床・検査用家具、手術室やリハビリテーション向けの特殊家具を開発している。
近年の技術革新として、IoTセンサーを搭載したスマートベッドや、体圧分散機能を備えたリクライナー、抗菌・抗ウイルス素材の採用が進んでいる。2025年以降、欧米市場ではデジタルヘルスとの連携が加速し、遠隔モニタリング機能を備えた健康と介護のための家具の導入が進展している。
市場成長要因と課題
市場拡大を支える主な要因として、以下の点が挙げられる。
?高齢化の進展：国連の推計によれば、2030年までに世界の65歳以上人口は10億人を超える見込みであり、介護需要の増大が市場を牽引している。
?医療インフラ投資の拡大：新興国を中心に病院や介護施設の新設が進み、健康と介護のための家具の需要が高まっている。
?患者中心ケアの普及：快適性と安全性を重視した環境整備が医療機関の重要課題となっている。
?人間工学設計と衛生基準の高度化：感染対策や医療従事者の負担軽減を目的とした設計が求められている。