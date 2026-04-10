八重洲地下街株式会社(代表取締役社長：窪田 弘美)が運営するJR東京駅から徒歩1分のヤエチカ(八重洲地下街)は、2026年4月28日(火)～5月10日(日)、ウルトラマンシリーズ60周年とコラボレーションをしたイベント「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」を開催します。





1.メインビジュアル





■ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ イベント概要

ウルトラ級のゴールデンウィークをヤエチカで！怪獣出現ミッション(LINEスタンプラリー)や、フォトスポット、撮影会など、お子様から大人の方まで、ウルトラマンの世界を楽しめるイベントとなっています。この機会にぜひ、東京駅からすぐの地下ショッピングモール「ヤエチカ」にお越しください！





2.スタンプラリー





＜イベント詳細＞

・イベント名 ： ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ

・開催日程 ： 2026年4月28日(火)～5月10日(日)

・参加費用 ： 無料

・特設サイトURL： https://www.yaechika.com/special_ultraman2026/





3.LINEスタンプラリー参加方法





■TOPIC1 ウルトラスタンプラリー 怪獣出現ミッション / ウルトラマンサンバイザー

＜ウルトラスタンプラリー 怪獣出現ミッション＞

ヤエチカに潜んでいるウルトラ怪獣を見つけて、ヤエチカを守れ！

ヤエチカ館内各所、対象飲食店に「二次元バーコード」もしくは「二次元コード」を設置。LINE内で6つすべてのデジタルスタンプを集めると、「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ オリジナル壁紙」をプレゼント。さらに、抽選で100名様にヤエチカお買物・ご飲食券500円分をプレゼント。





・開催日程： 2026年4月28日(火)～5月10日(日)

・参加方法：

(1)ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録(＠yaechika)

(2)ヤエチカ館内各所、対象飲食店に設置されている「二次元バーコード」もしくは「二次元コード」を読み取り、デジタルスタンプをためる

※スタンプをためる際は、スタンプカード内ボタンから、「二次元バーコード」もしくは「二次元コード」の読み取りが必要

(3)6つすべてのスタンプを集めると、オリジナル壁紙をプレゼント。さらに、抽選で100名様にヤエチカお買物・ご飲食券500円分をプレゼント。

※ヤエチカお買物・ご飲食券500円分プレゼントは、所定の日時および場所で引き換えが必要





＜ウルトラマンサンバイザー＞

各日先着150名様に、ウルトラマンサンバイザーを配布します。サンバイザーをかぶって、ウルトラスタンプラリーを楽しもう！

・配布日時： 2026年4月28日(火)～5月10日(日) 各日10:00～20:00

※各日先着150個、お1人様1個、無くなり次第終了

・配布場所： ヤエチカ メイン・アベニュー案内所横





4.サンバイザー





■TOPIC2 ウルトラフォトスポット

SNS映え間違いなしのフォトスポットがメイン・アベニューに登場！自由に記念撮影をお楽しみいただけます。





・設置日程： 2026年4月28日(火)～5月10日(日)

・設置場所： メイン・アベニュー





5.フォトスポット





■TOPIC3 ウルトラマンゼロがヤエチカにやってくる！

ウルトラマンゼロがヤエチカに登場！ヒーローとの写真撮影会を開催します。





6.ウルトラマンゼロ





・開催日程： 2026年5月2日(土)

・開催時間： (1)11:00 (2)13:00 (3)15:00

※各回60組

※撮影会の参加には、当日配布する「撮影会整理券」が必要

・開催場所： ヤエチカテラス

・撮影会整理券について：「撮影会整理券」は、当日10:00より、ヤエチカテラスにてすべての回(各回60組×3回分 計180組分)を先着順で配布します。各回定員に達し次第、配布終了となります。

整理券は1組様につき1枚の配布とさせていただきます。

・注意事項：登場ヒーローやスケジュールは、予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

その他イベント詳細は、ヤエチカホームページをご確認ください。









■ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクトについて(プロジェクト公式サイトより)

1966 年7月10日、ウルトラマンはテレビに初めてその姿を現しました。以来、常に時代と共に歩み、時に心を揺さぶり、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026 年に放送開始60周年を迎えます。 この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ 60 周年プロジェクト」を展開中です。 長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていき、シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。





7.ウルトラマン





■ヤエチカについて

・登記上の本社所在地： 東京都中央区八重洲2丁目1番 八重洲地下街中1号

・本社 ： 東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 4階

・電話番号 ： 03-3278-1441

・会社設立 ： 1958年(昭和33年)12月5日

・地下街開業 ： 1965年(昭和40年)6月1日

・代表者 ： 代表取締役社長 窪田 弘美

・事業内容 ： 公共地下駐車場、地下ショッピングセンターおよび公共地下道の管理、運営

・店舗数 ： 約180店舗

・駐車場台数 ： 774台

・公式サイトURL ： https://www.yaechika.com





8.ヤエチカメイン・アベニュー





※記載内容は2026年4月10日時点の情報です。予告なく変更の場合があります。

※画像はイメージです。