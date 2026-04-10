株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：平山 公通、以下SCP)は、SCPがマスターライセンスを保有し、2025年に誕生45周年を迎えたスイス生まれの人気キャラクター「ピングー」の期間限定POP UPイベントを上野のおもちゃ・ホビーの専門店「ヤマシロヤ」で開催いたします。同時にJR上野駅13番線地平ホームPLATFORM13の壁面(約100m)にてピングーの世界観を楽しめる映像コンテンツを配信、ポレイア広場にピングーのフォトスポットが登場します。





イベントビジュアル









■先行販売のグッズが登場

イベント開催を記念して、上野にちなんだパンダ商品の「ねそべりマスコット パンダピングー」「ねそべりマスコット パンダピンガ」を発売いたします。

ピングーグッズを3,300円(税込)以上購入の方にはノベルティとしてショッパーをプレゼントいたします。





マスコット(1)

マスコット(2)

ノベルティ









■グリーティングイベント

4月25日(土)、5月5日(火・祝)の2日間、当日POP UPイベントでピングーグッズを2,000円(税込)以上お買い上げのお客様はピングーと2ショットが撮れるグリーティングイベントにご参加いただけます。





開催時間：各日とも1回目13:00～／2回目15:00～

開催場所：ヤマシロヤ 6階イベントスペース特設会場

注意事項：各回先着20組様までご参加いただけます。

参加券は先着順で配布いたします。

なくなり次第配布終了となります。

参加希望者1名につき1枚参加券が必要です。

(小学6年生までのお子さまは1名まで付添可能)





グリーティングイベント









【概要】

開催場所：ヤマシロヤ 6階イベントスペース

所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野6-14-6

期間 ：2026年4月18日(土)～5月6日(水・祝)

開催時間：土日祝10:00～21:30

平日13:00～20:00

※店舗営業時間とは異なります









■JR上野駅「PLATFORM13」「ポレイア広場」にピングーが登場

JR上野駅ホームに設置された全長約100mの映像投影機能を備える「PLATFORM13」でピングーの世界観を楽しめる映像コンテンツを配信いたします。

また、ポレイア広場にはピングーのフォトスポットも登場します。





ポレイア広場

PLATFORM13





放映場所：JR上野駅 13番線 PLATFORM13

放映期間：2026年4月27日(月)～5月3日(日)

放映時間：8:00～21:30※

※輸送障害時など、都合により13番線ホームへの立ち入りを規制する場合や事前の告知なく放映を停止する場合がございます。





ポレイア広場の広告も同日程での掲出となります。









【ピングーとは……】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。





▼ピングー公式ホームページ ： https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp)： https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) ： https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) ： https://www.youtube.com/@Pingu





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