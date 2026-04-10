スマートCRMプラットフォーム『betrend』を提供するビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ(本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：セン・ソヘイ、以下 アゴーラ ホスピタリティーズ)が提供する公式スマートフォンアプリ『AGORA』(以下アプリ)のリニューアルを実施しました。





『AGORA』アイコンとホーム画面(イメージ)





■ リニューアルの概要

『AGORA』は、アゴーラ ホスピタリティーズが展開する大阪の3ホテル『ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺』『ホテル アゴーラ 大阪守口』『ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺』でご利用いただける会員向けアプリです。

この度、『AGORA』アプリを通じた来館体験のさらなる向上と顧客接点の強化を目的に、従来の現金チャージによる「チャージポイントを、利用に応じてマイルが貯まる新たな会員制度「アゴーラマイル」(ポイント)へと刷新しました。

制度の変更に合わせ、アプリのデザインやテーマカラーも一新。より直感的な操作が可能なUI/UXへとアップデートし、上質な顧客体験を提供します。









■ リニューアルの詳細

● 『ポケットQR』を活用したスムーズな来店マイル付与

店頭に設置された専用端末『ポケットQR』を活用し、マイル獲得がより手軽になりました。アプリ内のカメラで二次元コードを読み込むだけでマイルが付与され、宿泊や食事、キャンペーン参加などで貯まったマイルは、お得なクーポンに引き換えが可能です。





● セキュリティと利便性を両立した運用体制

来店検知機能にビートレンドが提供する『ポケットQR』を採用したことで、不正利用のリスクを大幅に軽減しました。小型・省スペースで設置可能なため、ホテルの雰囲気を損なうことなく、スピーディーかつ安心な会員制度運用を実現しています。









■ 『AGORA』の主な機能

● 会員証

会員証／マイル数を表示し、利用履歴の確認やマイルとクーポンの交換が可能です。





● マイル(ポイント)

お会計時に店舗に設置の『ポケットQR』をスキャンするとマイルの獲得ができます。





● クーポン

会員限定クーポンを一覧表示します。





● お知らせ

キャンペーン情報や新商品販売情報など、最新情報をプッシュ通知にてご案内します。





『AGORA』アプリ

料金 ： 無料

Android／iOS： http://advs.jp/cp/appredir/agorasakai









■ 株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテルの創出を目指します。全国で9施設、客室数1,260室を展開。





ウェブサイト： https://www.agora.jp/









■ スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。





ウェブサイト： https://www.betrend.com/









※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。