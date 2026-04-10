全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、ドラマ「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」を4月11日(土)よる9:30から放送開始いたします。

１．番組概要

堀未央奈主演！ 交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、トラックに轢かせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に“家政婦”として潜入する。復讐のために自らの名前も素顔も過去のすべてを捨てて、善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込むその姿は、まさに“最恐の家政婦”。自らの人生を壊した登場人物一人ひとりに対し、予想を裏切る痛快な仕返しを繰り広げる、エッジの効いた“底なし系”復讐劇。 ■BS12番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/deep-revenge/ ■番宣映像：https://youtu.be/Gdhcj9SRyjc ■画像クレジット： ⒸU-NEXT Ⓒ「ディープリベンジ」製作委員会

2．あらすじ

望美は夫の良一との間に子供を授かり幸せの絶頂だったが、旅行中に事故に遭ってしまう。次に彼女が目覚めた時、お腹の子は死産しており、4年の時間が経過していることを知らされる。 4年の間に良一は望美と離婚し、大企業の娘・御堂絵梨華と結婚していた。絶望しながらも現実を受け止めようとする望美だが、事故が良一と絵梨華が望美を殺すために仕組んだものだと知ってしまう。 復讐に燃える望美は名前と顔を変えて良一と絵梨華の家の家政婦になり、自らの人生を壊した奴らに復讐していく。

3．放送スケジュール

4月11日(土)よる9:30放送スタート

毎週土曜 よる9:30～10:00 放送(全11話) TVer見逃し配信 https://tver.jp/series/srejg9hs9j

4．キャスト(役名：キャスト)

https://tver.jp/series/srejg9hs9j

佐藤香子(高村望美) ：堀未央奈 御堂絵梨華：石川恋 御堂良一：飯島寛騎 最上裕：松井利樹(BALLISTIK BOYZ) 稲葉恭介：才川コージ 門脇成：槙尾ユウスケ(かもめんたる) 御堂龍利：的場浩司

5．スタッフ・その他

原作：「ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-」/U-NEXT Comic シナリオ原作 石上加奈子 監督：宮本秀光、岡本浩一、作野良輔 脚本：髙橋幹子、石上加奈子 番組公式HP：https://www.ytv.co.jp/deep_revenge/

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

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