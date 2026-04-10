和の香水ブランド「J-Scent」（ジェイセント）を企画製造販売する有限会社ルズ（所在地：東京都品川区、代表取締役：島崎 健志）は、公式オンラインストア「LUZ-Store」の売れ行きに基づき、2026年3月の人気ランキングを作成しました。J-Scentでは限定品を含め30種の香りをラインアップしており、ランキングはオードパルファン、パフュームオイル、ミニフレグランスの3部門で構成されています。

「J-Scent」2026年3月人気ランキング

J-Scent オードパルファン部門 1位 和肌 / Yawahada 2位 あんみつ / Anmitsu 3位 恋雨 / Koiame 4位 ラムネ / Ramune 5位 森息 / Verdant Whisper

J-Scent パフュームオイル部門 1位 和肌 / Yawahada 2位 恋雨 / Koiame 3位 花見酒 / Hanamizake 4位 ほうじ茶 / Roasted Green Tea 5位 入道雲 / On a Cloud

J-Scent ミニフレグランス部門 1位 和肌 / Yawahada 2位 森息 / Verdant Whisper 3位 恋雨 / Koiame 4位 入道雲 / On a Cloud 5位 力士 / Sumo Wrestler

長年人気「和肌 / Yawahada」が各カテゴリ1位に

リピーターの多い香り「和肌（やわはだ）」が、3月のランキングにおいて3つの部門すべてで1位を獲得しました。 「和肌」は発売以来、リピーターから高い支持を集めている香りです。 オンラインストア「LUZ-Store」に寄せられたレビューには、 「3年近く愛用しています」 「手に取りやすい価格帯でありながら、クオリティが高く高級感のある香りです」 「やっと出会えた人生の香水です」 といった声が集まっており、長期にわたり愛用されていることがうかがえます。

J-Scent フレグランスコレクション 和肌 / Yawahada

川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした官能的な香り

軽やかに鼻腔に響く果実の香りから、ミルクやライスパウダーの柔らかな甘みが現れ、サンダルウッドやムスクの滑らかな芳香が温もりを感じさせます。日常を忘れ、過去を想起し夢想を去来させる、幻想的な世界へ誘います。

トップノート：ペアー、グリーンノート ミドルノート：ミルク、ライスパウダー、ローズ、ジャスミン ラストノート：ムスク、サンダルウッド、アンバー

アイテムの種類について

オードパルファン（50mL / スプレー）

植物由来のエタノールを使用した香水で、J-Scentの主力商品。

パフュームオイル（10mL / ロールオン）

スクワランをメインとしたさらっとした使用感で、エモリエント効果もあるオイルタイプのフレグランス。

ミニフレグランス（2mL / スプレー）

公式オンラインストア「LUZ-Store」限定商品。オードパルファンの小容量タイプ。

和の香水ブランド「J-Scent」について

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、 そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを 「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。 私たちの記憶に残る情景を呼び起こす いつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

https://luzfragrance.com/j-scent/collection

J-Scentでは、川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした和肌（やわはだ）や、花見酒、ラムネの香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを中心とした海外市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

和の香水ブランド「J-Scent」取扱店

https://luzfragrance.com/j-scent/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=J-site

LUZのオンラインストアLUZ-Storeの他、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、ハンズ、ISETAN BEAUTY onlineなどで取り扱いがあります。

J-Scent SNS

会社概要

https://www.luz-store.com/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=LUZ-Store https://luzfragrance.com/j-scent/storelist?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=storeristhttps://www.instagram.com/jscent_japan/

商号 ：有限会社ルズ 代表者 ：代表取締役 島崎健志 本社 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング 6階 支社 ：＜ロサンジェルス＞ LUZ Fragrance Co., Ltd. 240 Walnut Ave. #2 Arcadia, CA 91007 USA ＜イタリア＞ LUZ Fragrance Italy S.r.l. Vicolo San Michele 15, 21100 Varese ITALY 設立 ：2001年6月 事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営