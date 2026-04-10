広島ホームテレビ（本社：広島県広島市）は、2026年８月29日㈯、呉信用金庫ホールにて「でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026」を開催いたします。

会場全体を使った 不思議で楽しい実験をご用意！

科学実験でおなじみのサイエンスプロデューサー、米村でんじろう先生が手掛ける教育とエンターテインメントを融合させた人気公演。“学べるだけでなく楽しい、楽しいだけでなく学べる”をテーマに、巨大な「空気砲」や「ペーパーブーメラン」などのおもしろ実験を通じて、科学の不思議さや楽しさをお届けします。一度はテレビで見たことがあるような実験や身の回りにある道具を使用したプログラムは、幼児から大人まで世代を超えて楽しめる、わくわくやドキドキが詰まった内容です。

でんじろう先生からメッセージ

人気の実験をたくさんご用意しておまちしております。 見て、感じて、科学の不思議を体験いただければと思います。 学ぶだけでなく楽しめる！楽しいだけでなく学べる！サイエンスショーにぜひご来場下さい！

米村でんじろうプロフィール 日本初のサイエンスプロデューサー。身近なものを使った驚きの実験を企画、開発。科学のフシギ、楽しさを、舞台を中心としたさまざまな場所でたくさんの人に伝えている。高校教諭を経て1998年に「米村でんじろうサイエンスプロダクション」を設立、活動は多岐にわたる。

https://www.home-tv.co.jp/event/?p=215689&preview=true&20260409175508

公演概要

タイトル：でんじろう先生のドキドキわくわくサイエンスショー2026 開 催：2026年８月29日㈯ 日 時：①13：00開演(12：15開場) ②16：00開演(15：15開場) 会 場：呉信用金庫ホール（呉市中央３丁目10-1 ※ＪＲ呉駅から徒歩７分） 料 金：3,300円（全席指定 / 税込） ※３歳以上有料。２歳以下膝上鑑賞無料。但し、座席が必要な場合は有料。 ☞会場ではでんじろう先生の「サイエンスキット」の販売もあります！お楽しみに 主 催：広島ホームテレビ 共 催：（公財）呉市文化振興財団 後 援：呉市教育委員会 お問合せ：HOMEイベントセンター 082-221-7116（平日10：00～17：00）

〔チケット情報〕先行発売①：４月11日㈯10：00～

■ローソンチケット：プレリクエスト先行【Lコード：62678】https://l-tike.com/ ■チケットぴあ ：web抽選プレリザーブ【Pコード：660-330】https://t.pia.jp/ ■イープラス ：プレオーダー受付 https://eplus.jp/denjiro-home/

〔チケット情報〕先行発売②：４月18日㈯

くれフレンドリー友の会会員先行 ※受付９時～19時（窓口販売・電話受付）

〔チケット情報〕一般発売：４月25日㈯

■呉信用金庫ホール ：0848-25-7878 ※ネット予約・Web販売あり ■新日本造機ホール ■ローソンチケット ：【Lコード：62678】https://l-tike.com/ ■チケットぴあ ：【Pコード：660-330】https://t.pia.jp/ ■セブンチケット ：【セブンコード：114-984】http://7ticket.jp/ ■イープラス ：https://eplus.jp/denjiro-home/ ※ローソン・セブン-イレブン・ファミリーマートで店頭販売あり

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