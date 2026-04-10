株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 ユニバーサル・タワー（所在地：大阪市此花区）では、３階レストランにて関西初となる「カルピス(R)じゃぐち」を４月１日（水）より導入しました。ご宿泊のお客さまに、ウェルカムドリンクとしてご提供いたします。 「カルピス(R)じゃぐち」の導入により、チェックイン・ご到着の瞬間から、お子さまから大人まで皆さまが笑顔になれる特別な滞在体験をお届けいたします。ご家族皆さまで、ぜひお楽しみください。

「カルピス(R)じゃぐち」

「子どもたちが全力で楽しみ、笑顔になれる体験をつくりたい」という想いから誕生したサービス。 「蛇口からカルピスが出てくればいいな」という誰もが夢に見たことを実現。 ・５～７歳のお子さまが、ご自身で体験いただける高さ設計 ・冷却攪拌機能付のディスペンサーを搭載し、冷たくて美味しいカルピスを楽しめる

■「カルピス(R)じゃぐち」提供概要

（１）設置場所

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー ３階レストラン「ザ・ガーデン」

（２）提供時間

１５：００～終了時間は日によって異なる

（３）提供内容

ウェルカムドリンクとしてカルピス(R)を提供

■場所

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー ３階レストラン「ザ・ガーデン」 所在地： 大阪市此花区島屋６丁目２－４５ アクセス： ＪＲゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅すぐ 連絡先： ０６－６４６５－０３６０（電話受付時間 ９：００～１８：００） ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/tower/

https://newscast.jp/attachments/AB1n3cxynNYb0XcDvRes.pdf